Un altro Ryzen 7 9800X3D guasto ma la colpa non è della CPU

A quanto pare, arrivano brutte notizie per tutti i possessori del processore AMD Ryzen 7 9800X3D o per coloro che sono intenzionati ad acquistarne uno, un utente Reddit ha infatti segnalato che il proprio processore appartenente appunto a questa linea si è letteralmente fuso o comunque è morto, smettendo di funzionare in via definitiva.

Fortuna vuole però che l’utente ha specificato che molto probabilmente la responsabilità sia da imputare alla scheda madre, nello specifico parliamo di una MSI Tomahawk X870E WiFi, L’utente ha affermato che il tutto si è consumato dopo aver abilitato la modalità Expo per le RAM, quest’ultima nello specifico permette alle memorie di raggiungere la frequenza massima dichiarata nelle specifiche pari a 6000 MHz.

Il processore non regge

Nello specifico, l’utente assettato le impostazioni e poi ha riavviato il dispositivo in modo da renderle effettive e vincolanti, una volta effettuato però il riavvio la sua configurazione non si è avviata correttamente nonostante i multipli tentativi, di conseguenza l’utente ha smontato la macchina per controllare che non ci fossero danni e a riscontrato un danneggiamento del processore, il quale mostrava un rigonfiamento nella specifica posizione legata al gestore delle memorie, di conseguenza l’utente ha subito pensato che la problematica non fosse legata tanto al processore, bensì alla scheda madre, la quale presenta all’interno ovviamente del suo BIOS un software di gestione dei voltaggi che vengono dedicati per l’appunto al gestore delle memorie.

Ovviamente servirà indagare in maniera più approfondita per capire se effettivamente è stato quest’ultimo ad arrecare il danno alla CPU o qualcos’altro, l’utente comunque a specificato che sebbene non sia stato lui ad assemblare il processore con la scheda madre, il tutto era stato effettuato in modo corretto e dunque alla base si possono escludere problemi legati all’assemblaggio difettoso delle componenti, in passato, infatti, si era discusso di danni a questi CPU, che però, per l’appunto, erano legati a un’assemblaggio scorretto.