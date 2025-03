ho. Mobile: la promo da 200 GB in 5G batte Kena Mobile, il prezzo è incredibile

ho. Mobile ha aggiornato la sua offerta, introducendo finalmente il 5G e aumentando il traffico dati disponibile. La nuova promozione offre 200 GB al mese, minuti e SMS illimitati, tutto al costo di 9,99€ al mese per sempre. Inoltre, il gestore ha reso l’attivazione ancora più veloce e ha introdotto un servizio di assistenza via WhatsApp.

Cosa include la nuova offerta ho. Mobile per i nuovi utenti

Chi sceglie questa promozione avrà:

200 GB con 5G incluso , per navigare senza limiti di velocità;

, per navigare senza limiti di velocità; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS senza limiti ;

; Prezzo bloccato per sempre a 9,99€ al mese ;

; Attivazione a partire da 2,99€, costo che varia in base all’operatore di provenienza.

eSIM o SIM fisica: libertà di scelta

L’offerta può essere attivata con eSIM al costo aggiuntivo di 1,99€. Questa opzione consente di iniziare a utilizzare la rete immediatamente, senza dover aspettare la consegna della SIM fisica.

Chi preferisce una SIM tradizionale può riceverla direttamente a casa gratuitamente o ritirarla in edicola. Inoltre, l’attivazione della SIM fisica può avvenire tramite SPID, semplificando ulteriormente il processo.

Assistenza diretta su WhatsApp

Un’altra novità introdotta da ho. Mobile è il servizio di assistenza clienti via WhatsApp. Con questa soluzione gli utenti possono avere un’esperienza totalmente diversa basata su un supporto da parte degli operatori che avviene in maniera semplicissima ma soprattutto comoda e perentoria. Non servirà quindi chiamare il servizio clienti: si potrà fare tutto in chat e ad ogni ora del giorno.

L’offerta è già disponibile e può essere attivata online o nei punti vendita autorizzati, senza vincoli e con zero costi nascosti. Un’opzione perfetta per chi cerca tanti giga, 5G e un prezzo fisso nel tempo. Non mi resta che andare sul sito ufficiale del provider e scegliere ciò che volete, peraltro con la massima qualità e soprattutto con la massima trasparenza, proprio come ho. Mobile insegna.