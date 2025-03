Google Telefono si rinnova: arriva un’interfaccia aggiornata per le chiamate

Google sta lavorando a un nuovo aggiornamento per l’app Telefono, con una rivisitazione dell’interfaccia per la gestione delle chiamate. Tra le novità principali spicca una nuova modalità di risposta e rifiuto tramite swipe orizzontale, una soluzione più intuitiva rispetto alla precedente. L’aggiornamento è stato individuato in una build di test e dovrebbe arrivare sui dispositivi Android nelle prossime settimane.

Nuovo sistema di risposta: addio allo swipe verticale

Attualmente, l’app Google Telefono prevede un sistema in cui per accettare una chiamata è necessario scorrere verso l’alto, mentre per rifiutarla bisogna scorrere verso il basso. Con la nuova versione, il movimento diventerà orizzontale, allineandosi agli standard già adottati da altri produttori Android come Samsung e OnePlus.

Ecco come funzionerà il nuovo sistema:

Scorrimento a destra → accetta la chiamata;

Scorrimento a sinistra → rifiuta la chiamata.

Questa modifica punta a rendere l’interfaccia più naturale e intuitiva, soprattutto per chi utilizza dispositivi Android con UI personalizzate che già adottano questa logica di interazione.

Oltre al cambiamento nella gestione delle chiamate, Google sta introducendo alcune migliorie visive che rendono l’interfaccia più chiara e leggibile. Il pulsante rosso per terminare una chiamata sarà più evidente, mentre le icone delle funzioni di chiamata saranno ridisegnate, con un layout più spazioso per facilitare l’uso con una mano. Questi miglioramenti sono pensati per semplificare l’esperienza d’uso, rendendo l’app Google Telefono più accessibile anche per utenti meno esperti.

Attualmente, la nuova interfaccia è in fase di test su una versione beta dell’app Google Telefono. Google non ha ancora comunicato una data ufficiale di rilascio, ma l’aggiornamento potrebbe essere distribuito progressivamente nelle prossime settimane.

Come avviene solitamente con gli update dell’app Google Telefono, il rollout dovrebbe partire prima sui dispositivi Pixel e successivamente sugli altri smartphone Android compatibili. Gli utenti iscritti al programma beta potrebbero ricevere l’aggiornamento in anticipo rispetto alla versione stabile.

Il nuovo sistema di risposta e rifiuto con swipe orizzontale rappresenta una piccola ma significativa modifica, pensata per rendere più fluida e intuitiva l’esperienza d’uso. Google continua così a lavorare sull’ottimizzazione della sua app Telefono, mantenendola aggiornata rispetto alle interfacce dei principali produttori Android.

Gli utenti interessati a provare in anteprima la nuova interfaccia possono iscriversi al programma beta tramite il Google Play Store, in attesa del rollout ufficiale.