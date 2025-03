Google Telefono: arriva “Assistenza Chiamate” al posto di Call Assist

Google ha introdotto un aggiornamento nell’app GoogleTelefono che riguarda direttamente gli utenti italiani. La funzionalità in precedenza era conosciuta come “Call Assist” ed era disponibile esclusivamente sugli smartphone Pixel. Ma ora ha un nuovo nome: “Assistenza Chiamate”. Anche la sezione “ASSISTIVE”, presente sugli altri dispositivi Android che utilizzano l’app, ha ricevuto la stessa modifica.

Questo cambiamento, in apparenza solo linguistica, ha lo scopo di rendere più chiara la funzione per gli utenti. “Assistenza Chiamate” include strumenti come il Filtro Chiamate, già disponibile in Italia. Il quale consente di rispondere automaticamente alle telefonate da numeri sconosciuti e fornire una trascrizione in tempo reale. Questa funzione si è rivelata particolarmente utile per evitare truffe telefoniche e chiamate indesiderate.

Restyling grafico: nuove icone nell’app Google Telefono

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio per coloro che hanno aderito alla versione beta di Google Telefono, ma presto sarà disponibile anche per tutti gli altri. È probabile che il lancio definitivo avvenga in concomitanza con il Pixel Drop di marzo. Ovvero il consueto aggiornamento periodico che introduce nuove funzionalità per i dispositivi Pixel.

L’ update non porta solo un nuovo nome, ma anche miglioramenti visivi. Oltre al cambio di denominazione, Google ha introdotto un restyling grafico nell’app GoogleTelefono. Alcune le impostazioni hanno ricevuto nuove icone, rendendo l’interfaccia più chiara e facilmente navigabile. Tra le opzioni aggiornate emergono la Call Screen e Account per le chiamate, che ora dispongono di simboli dedicati.

Non tutte le funzioni però hanno ricevuto lo stesso trattamento. Alcune opzioni esclusive dei Pixel, non hanno ancora un’icona specifica. Come ad esempio Call Notes, Annuncio ID chiamante e Modalità silenziosa. Ciò quindi suggerisce che Google potrebbe introdurre ulteriori miglioramenti nelle prossime versioni dell’app. Chi desidera provare in anteprima le nuove funzionalità può iscriversi al Programma Beta di Google Telefono. Per chi invece preferisce aggiornare l’app manualmente, è possibile scaricare la versione più recente tramite APK Mirror.