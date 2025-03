Honor 400 Pro: primi dettagli su display e processore del nuovo flagship

Honor si prepara a lanciare il suo nuovo smartphone di fascia alta, Honor 400 Pro, e i primi dettagli sulle specifiche iniziano a emergere. Secondo un leak affidabile, il dispositivo sarà dotato di un display di ultima generazione e utilizzerà un processore migliorato rispetto alla precedente generazione.

Honor 400 Pro: le presunte caratteristiche

Le informazioni trapelate indicano che Honor 400 Pro avrà uno schermo OLED curvo con una risoluzione elevata e un’ottima luminosità. Sebbene non siano stati specificati i dettagli esatti del pannello, è probabile che il refresh rate sia almeno di 120Hz, in linea con i flagship più recenti.

Sul fronte delle prestazioni, il leaker suggerisce che Honor 400 Pro sarà equipaggiato con un chip aggiornato rispetto alla generazione precedente. Questo potrebbe tradursi in una versione potenziata del Qualcomm Snapdragon 8 Elite o una nuova iterazione del chip sviluppato in collaborazione con MediaTek.

Honor ha sempre puntato su un design elegante e curato, e anche il 400 Pro non dovrebbe fare eccezione. È attesa una scocca premium con materiali di alta qualità, mentre il comparto fotografico potrebbe includere un sensore principale ad alta risoluzione, probabilmente da 50 MP o superiore, con ottimizzazioni software per migliorare gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Quando arriverà sul mercato?

Al momento, Honor non ha ancora annunciato una data ufficiale per il lancio del 400 Pro, ma considerando i tempi di sviluppo, è probabile che lo smartphone venga presentato entro la prima metà del 2025. Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e sul prezzo emergeranno nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

