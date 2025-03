Browser: Chrome e Safari vengono frenati?

Il settore browser per dispositivi mobili è sotto lo sguardo della Competition and Markets Authority britannica. Secondo l’ente, il mercato non funziona correttamente. Ciò né per i consumatori né per le aziende. Una situazione che potrebbe ostacolare l’innovazione. Oltre che rallentare la crescita economica nel Regno Unito. Le principali preoccupazioni evidenziate dalla CMA riguardano le politiche adottate da Apple. Relative al funzionamento dei browser sui propri dispositivi. La società di Cupertino, infatti, impone delle restrizioni sull’uso dei browser di terze parti su iOS. Costringendo gli sviluppatori ad utilizzare il suo motore WebKit per garantire compatibilità. Ciò limita la possibilità per altri browser di distinguersi ed innovare. Creando un ecosistema chiuso e poco competitivo.

Intoppi per il settore browser nel Regno Unito

Anche Google è finita nel mirino dell’antitrust britannico per il suo controllo sull’ecosistema Android. Pur essendo più aperto rispetto a iOS, il sistema operativo del robottino mostra ancora problematiche rilevanti nell’impostare browser alternativi come predefiniti. La CMA ha confermato le proprie preoccupazioni, eccezion fatta per due aree. Ovvero il recente aggiornamento di Apple, rilasciato a dicembre 2024, che modifica il processo per impostare un browser predefinito su iOS. Insieme alle nuove prove presentate da Google.

Nonostante ciò, restano forti dubbi circa l’effettiva capacità di innovazione nel mercato dei browser mobili, limitata dalla posizione dominante di Apple e Google. L’assegnazione dello Status di Mercato Strategico (SMS) ai due ecosistemi potrebbe consentire alla CMA di esercitare un controllo normativo più incisivo.

Ciò permetterebbe di introdurre misure atte a favorire la concorrenza. Come il miglioramento della compatibilità dei browser di terze parti. E la possibilità per gli utenti di scegliere liberamente quale browser usare. In ultima analisi, l’obiettivo è di promuovere un ambiente più equo e stimolante. Ciò per lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. Con benefici tangibili sia per i consumatori che per le aziende.