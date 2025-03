Google Chromecast: emerso un nuovo problema?

Di recente, gli utenti con dispositivi Chromecast di seconda generazione e Chromecast Audio hanno lamentato la presenza di un fastidioso bug. A tal proposito, Google ha deciso di rilasciare un aggiornamento che risolve tale intoppo. L’errore impediva il corretto utilizzo della piattaforma mostrando un avviso persistente. Quest’ultimo è stato eliminato grazie al nuovo fix rilasciato dalla società di Mountain View. Google non ha ancora spiegato ufficialmente la causa del problema. A tal proposito, alcuni utenti ipotizzano che il disservizio sia stato generato dalla scadenza di un certificato integrato in Chromecast.

Nuovo aggiornamento per il bug sui Chromecast

Per aggiornare i dispositivi è necessario essere collegati alla rete. Il rollout dell’update è iniziato ufficialmente. Ma potrebbe richiedere ancora qualche giorno per raggiungere tutti gli utenti. Un dettaglio importante segnalato da Google riguarda i dispositivi che sono stati sottoposti a un factory reset nel tentativo di risolvere il problema. Quest’ultimi potrebbero non riuscire ad essere configurati nuovamente fino al rilascio di un ulteriore aggiornamento correttivo.

Mentre la questione dei Chromecast di seconda generazione e Chromecast Audio sembra essere risolta, Google si trova ora a fronteggiare un altro problema. Quest’ultimo riguarda Chromecast con Google TV. Tale dispositivo ha, infatti, ricevuto un corposo aggiornamento da circa 800MB, che introduce Android 14. Insieme alla patch di sicurezza di febbraio 2025 e vari miglioramenti per la stabilità del sistema. La build è identificata come UTTC.241218.004.

Nonostante l’update fosse atteso con grande interesse dagli utenti, molti di loro stanno ora segnalando nuovi problemi. Quest’ultimi sono relativi al riconoscimento degli accessori collegati alla porta USB-C del Chromecast con Google TV. Anche in tal caso, tentare un semplice ripristino del dispositivo non sembra portare a risultati concreti. Gli utenti attendono quindi con impazienza che Google fornisca un’ulteriore patch per risolvere tali nuovi disservizi. L’auspicio è che la società di Mountain View riesce ad intervenire rapidamente per garantire un’esperienza utente stabile e soddisfacente.