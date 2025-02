Google TV punta sui telecomandi retroilluminati

Google sta lavorando per migliorare il supporto ai telecomandi retroilluminati su Google TV, una novità che potrebbe rendere l’esperienza d’uso più comoda, soprattutto in ambienti poco illuminati. Al momento, non sono molti i dispositivi basati su Google TV che offrono un telecomando con questa funzione, ma sembra che il colosso di Mountain View voglia incentivare i produttori a integrare questa opzione nei loro dispositivi.

Ecco le nuove funzioni dei telecomandi per Google TV

L’ultima versione di Google TV Streamer nasconde alcuni dettagli interessanti. Nel codice dell’aggiornamento, infatti, sono stati trovati riferimenti a una nuova impostazione che permetterebbe agli utenti di gestire la retroilluminazione del telecomando in modo più avanzato. A quanto pare, sui dispositivi compatibili, premere un pulsante potrebbe attivare la retroilluminazione, rendendo i tasti visibili anche al buio.

Le impostazioni prevederebbero diverse modalità di utilizzo: la possibilità di lasciare la retroilluminazione sempre attiva, disattivarla completamente o impostare un’accensione automatica in base all’orario. Il codice suggerisce che questa funzione potrebbe essere programmata per attivarsi solo nelle ore serali, tra le 18:00 e le 06:00, probabilmente per ottimizzare il consumo della batteria. Inoltre, sembra che una volta attivata, la retroilluminazione rimanga accesa per circa cinque secondi dopo ogni pressione di un tasto.

Questo aggiornamento suggerisce che Google voglia non solo implementare un supporto più solido per i telecomandi retroilluminati, ma forse anche lanciare un proprio modello compatibile con questa funzione. Un’ipotesi che acquista ancora più senso considerando l’attenzione dell’azienda per l’integrazione hardware e software.

Se questa novità verrà effettivamente rilasciata, potrebbe rappresentare un miglioramento significativo per chi utilizza Google TV, rendendo più semplice navigare tra i contenuti anche al buio. Ora resta solo da vedere se e quando Google annuncerà ufficialmente questa funzione e se arriverà un nuovo telecomando pensato appositamente per sfruttarla.