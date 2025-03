Athena: atterraggio complicato sulla Luna?

La missione Athena avrebbe dovuto essere un trionfo. Il lander privato, frutto del lavoro dell’azienda Intuitive Machines, era stato progettato per raggiungere la Luna con una precisione unica. Eppure, il destino riservava un amaro epilogo. Durante l’avvicinamento finale alla superficie lunare, il sofisticato altimetro del veicolo ha cessato di funzionare. Una piccola anomalia tecnica in un sistema apparentemente infallibile. Senza un altimetro funzionante, Athena risultava cieca.

Poteva riconoscere la topografia lunare e i crateri circostanti grazie ai suoi sistemi di riconoscimento visivo avanzati. Ma non era in grado di calcolare la distanza esatta dal suolo. Tale dettaglio essenziale ha causato un atterraggio drammatico. Il veicolo ha finito per rimbalzare e rotolare diverse volte. Ciò prima di fermarsi in un cratere in ombra, lontano dalla luce del Sole. Dettaglio necessario per alimentare i suoi pannelli solari.

L’intoppo per la missione Athena sul suono lunare

La regolite sollevata durante l’impatto ha ricoperto i pannelli solari, riducendo drasticamente la capacità di generare energia. Tale dinamica ha finito per intrappolare Athena. Le temperature nel cratere raggiungevano i -173°C, un ambiente ostile in cui la navicella poteva sopravvivere solo poche ore. I responsabili della missione hanno deciso di sfruttare al massimo il tempo a disposizione, raccogliendo quanti più dati possibili. In un’operazione di 13 ore.

Nonostante l’apparente fallimento, ci sono stati alcuni successi. Durante quelle ore preziose, Athena è riuscita ad inviare immagini e dati cruciali. Mostrando così aree inesplorate vicino al polo sud lunare. Inoltre, il sistema di propulsione a metano si è rivelato un successo. Garantendo un transito rapido e preciso dalla Terra alla Luna.

Con ulteriori missioni già pianificate e finanziamenti assicurati per nuovi esperimenti, Intuitive Machines guarda al futuro con rinnovata ambizione. I dati raccolti da Athena non sono stati vani. Rappresentano un passo importante verso una nuova generazione di esplorazioni lunari. Non resta che attendere e scoprire i prossimi progetti nello Spazio.