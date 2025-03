Iliad: il suo 5G è disponibile nelle promo fino a 250 GB al mese

Iliad continua a distinguersi con offerte chiare, senza vincoli e con prezzi garantiti nel tempo. Attualmente, chi vuole passare all’operatore o cambiare il proprio piano ha a disposizione tre opzioni ricche di giga e con connessione 5G inclusa senza costi extra.

Le offerte Iliad disponibili sul sito ufficiale sono queste

Ecco le tariffe tra cui scegliere:

Giga 250 : include 250 GB in 5G , minuti illimitati e SMS senza limiti per 11,99€ al mese ;

: include , minuti illimitati e SMS senza limiti per ; Giga 200 : mette a disposizione 200 GB in 5G , con chiamate e SMS illimitati al costo di 9,99€ al mese ;

: mette a disposizione , con chiamate e SMS illimitati al costo di ; Giga 150: riservata ai già clienti Iliad, offre 150 GB in 5G, minuti e SMS senza limiti.

Un aspetto fondamentale di tutte le offerte Iliad è che il prezzo rimane invariato nel tempo. Non ci saranno aumenti improvvisi né rimodulazioni, garantendo massima trasparenza agli utenti.

Ecco a chi sono dedicate queste offerte di Iliad

Le offerte Giga 250 e Giga 200 possono essere sottoscritte sia da nuovi clienti che da chi ha già una SIM Iliad. Poi c’è anche un altro aspetto molto importante, ovvero quello di coloro che sono già clienti Iliad. Nel caso in cui si volesse cambiare offerta, questi devono per forza averne una con un costo inferiore sia per attivare la Giga 250 che per attivare la Giga 200. Si tratta di una condizione necessaria per tutti.

La Giga 150, invece, è dedicata esclusivamente ai già clienti Iliad che vogliono passare a una tariffa con più giga rispetto alla propria attuale.

Nessun costo nascosto e attivazione facilissima da fare

Tutte le offerte Iliad sono prive di vincoli e costi nascosti. La tariffa scelta resta fissa nel tempo e si può attivare facilmente online, nei negozi fisici o nelle Simbox presenti nei punti vendita autorizzati.

Con queste opzioni, Iliad si conferma tra i migliori operatori per chi vuole tanti giga, trasparenza nei costi e il 5G incluso senza spese extra.