AliExpress: tanti prodotti Tech in offerta con la promozione Anniversario con i Saldi

La promozione “Anniversario con i Saldi” di AliExpress, nata proprio per festeggiare il 15° anniversario del sito di e-commerce ed attiva, come vi abbiamo spiegato in quest’articolo, dal 17 al 26 marzo 2025, raccoglie al proprio interno una grandissima varietà di sconti molto interessanti legati ai prodotti tech, gli utenti sono quindi liberi e pronti di risparmiare al massimo delle possibilità, approfittando di occasioni uniche nel proprio genere. La maggior parte delle spedizioni viene effettuata direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con consegna in tempi brevi (max 4/5 giorni lavorativi) e senza dazi doganali da pagare, inoltre il processo di reso è stato fortemente snellito, rendendolo più facile eventualmente da fruire. Ma quali sono alcuni dei migliori prodotti tech in promozione? scopriamoli.

Il vostro sogno è sempre stato quello di assemblare un computer desktop da zero? Aliexpress ha pensato a voi con una serie di prezzi interessanti applicati sui processori di casa AMD, come AMD Ryzen 7 78000X3D a 429 euro (link per acquistare), AMD Ryzen 7 7700 a 202,40 euro ( link acquisto), oppure anche un AMD Ryzen 5 9600X a 233,64 euro (link per acquistare). Gli utenti meno smanettoni possono comunque decidere di acquistare un notebook già completo e montato, potrebbe essere ad esempio il Blackview Acebook 8, in vendita a 189,13 euro (con il codice ITAS20, link acquisto), oppure il Ninkear N16 Pro a 635,31 euro (con il codice ITAS70, link per acquistare), ma anche il Chuwi MiniBook X in vendita a 226,94 euro (con il codice ITAS40, link acquisto).

AliExpress: una selezione degli sconti

Un’alternativa potrebbe essere un mini PC, come il Firebat T8 Plus, in promozione a 116,13 euro con codice ITAS12 (link acquisto), ma anche il BMAX B6 Plus, il cui prezzo finale è di 123,66 euro (con codice ITAS12, premete qui per l’acquisto). Perché a tutto questo non abbinare anche un monitor? la scelta potrebbe ricadere sul KTC H27T22, in promozione a 146,71 euro con il codice ITAS20 (link per acquistare), oppure un Titan Army G27T8T, proposto a 601,04 euro (con codice ITAS70) a questo link. Le offerte disponibili su AliExpress non si fermano chiaramente qui, vi attendono tantissime promozioni anche su categorie differenti, ad esempio è possibile trovare smartphone, tablet, fotocamere, ebike e e-scooter (molto popolari e richiesti su AliExpress), prodotti smart home, power station, piccoli elettrodomestici (con anche modelli Xiaomi e Tineco), tutto a prezzi estremamente scontati.