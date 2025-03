Redmi Turbo 4 Pro: il nuovo gioiello di Redmi in arrivo

L’attesa per il Redmi Turbo 4 Pro sta per finire. La casa cinese, nata come spin-off di Xiaomi, si prepara infatti a lanciare il suo nuovo modello il prossimo aprile. Dopo il debutto della versione base all’inizio dell’anno, la serie si completa con una variante ancora più performante. Le ultime indiscrezioni indicano che il Turbo4Pro sarà uno dei primi smartphone a montare il nuovo chip Snapdragon 8s Elite di Qualcomm. Il quale, seppur leggermente depotenziato rispetto al top di serie Snapdragon8Elite, promette prestazioni di alto livello.

Redmi Turbo 4 Pro: Snapdragon 8s Elite e un display pensato per la vista

Molti dettagli sul nuovo Redmi Turbo 4 Pro sono già emersi. Uno dei suoi punti di forza sarà sicuramente l’autonomia, con una batteria che supererà i 7.000mAh. Ovvero una capacità superiore rispetto ai concorrenti della stessa fascia. Questo dato è particolarmente rilevante considerando che il modello base già offre un’unità da 6.550mAh. Altre caratteristiche attese includono un display OLED con frequenza di aggiornamento elevata, progettato per ridurre l’affaticamento visivo. Sul fronte fotografico, invece, sembra confermata l’assenza del teleobiettivo. Mentre resteranno una fotocamera principale di alta qualità e un sensore ultra-wide.

Uno degli aspetti più interessanti del Redmi Turbo 4 Pro è il suo schermo. Secondo le informazioni trapelate, il dispositivo monterà un pannello OLED LTPS da 6,83” con risoluzione 1,5K. Sarà dotato poi di una tecnologia di PWM dimming ad altissima frequenza, utile per ridurre lo sfarfallio e proteggere gli occhi durante l’uso prolungato. Ciò lo rende ideale per chi utilizza lo smartphone per molte ore al giorno.

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo chip Snapdragon 8s Elite, garantirà un’esperienza fluida e reattiva. Insomma, la combinazione tra hardware potente e batteria di grande capacità potrebbe rendere il Redmi Turbo4Pro uno degli smartphone più equilibrati sul mercato. Resta però ovviamente da capire la differenza di prestazioni rispetto al più potente Snapdragon8Elite. Ma soprattutto ci si domanda se questa variante riuscirà effettivamente a soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.