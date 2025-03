Nvidia: l’azienda dichiara di aver spedito più RTX 50 che RTX 40

La nota azienda tinta di verde è tornata a parlare delle sue schede di ultima generazione, stiamo ovviamente parlando delle GeForce RTX 50, queste ultime infatti, da un paio di mesi sono nell’occhio del ciclone, dal momento che rappresentano la scelta d’elezione per tutti i giocatori che amano le prestazioni elevate e le tecnologie di ultima generazione e non vogliono badare a spese per riuscire a garantirsi il meglio attualmente disponibile.

Le schede nello specifico sono super desiderate praticamente da tutti, ma soffrono di una problematica che attualmente sta trovando difficile risoluzione, comprarle, pur volendo spendere somme davvero importanti, risulta davvero difficile, le schede non si trovano da nessuna parte, non appena appaiono disponibili nei vari Store online, spariscono immediatamente dalla circolazione e rimangono indisponibili per davvero tantissimo tempo.

Cosa dice Nvidia

L’azienda a sua discolpa ha affermato di aver spedito ben il doppio di schede di ultima generazione al lancio rispetto a quanto fece con la generazione precedente, nonostante tutto però questo sforzo sembra non essere bastato dal momento che le schede sono introvabili, l’azienda ha aggiunto di star lavorando anche a stretto giro con i propri partners hardware per poter avere rifornimenti costanti di componenti in modo da poter mantenere la produzione di schede a livelli elevati.

Pur non mettendo in dubbio la buona fede dell’azienda, ovviamente questa affermazione deve essere analizzata e contestualizzata, in primis chiedendosi se effettivamente le schede in questione siano state vendute a coloro ai quali sono destinate, è risaputo infatti che questa tipologia di schede ad alte prestazioni, sono amate molto dai miners di cripto valute ma anche da coloro che le usano per addestrare le intelligenze artificiali, ovvio che davanti a questa impressionante forza economica i video giocatori rischiano di rimanere a bocca asciutta facilmente, ed è proprio quello che sta succedendo in queste settimane.