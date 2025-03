Sky contro Amazon: colpa delle Fire TV Stick pirata

Lo scandalo delle Fire TV Stick piratate nel Regno Unito continua a far discutere e preoccupare le autorità locali. Ciò con un allarme lanciato già a dicembre dalla Federation Against Copyright Theft (FACT). Secondo l’organizzazione, nel Regno Unito sono stati identificati numerosi fornitori di dispositivi modificati. Progettati per consentire l’accesso a servizi IPTV illegali. Tale fenomeno, che continua ad espandersi, ha spinto le autorità ad intensificare i controlli. Inoltre, è stato lanciato un avvertimento agli utenti. Ovvero, interrompere l’utilizzo di tali dispositivi o affrontare conseguenze legali severe. A tal proposito, Sky è intervenuta più volte sul tema.

Sky interviene sulla pirateria delle Fire TV Stick

La questione è stata sollevata da Nick Herm, Group Chief Operating Officer di Sky, durante il Financial Times Business of Football summit. Qui ha evidenziato quanto sia comune trovare persone a conoscenza delle modalità di accesso ai servizi illegali attraverso Fire Stick piratate. Herm ha, inoltre, denunciato la scarsa collaborazione da parte di alcuni colossi della tecnologia, Amazon in primis.

Secondo il dirigente, l’acquisto in massa di Fire TV Stick dovrebbe già rappresentare un chiaro segnale d’allarme per l’azienda e-commerce. Spesso, infatti, chi li compra in grandi quantità li modifica installando software capaci di sbloccare contenuti protetti da copyright. Per poi rivenderli sul mercato nero.

Un altro punto critico evidenziato da Sky è la natura “aperta” del sistema Fire TV Stick. Quest’ultima consente agli utenti di installare applicazioni non autorizzate tramite il cosiddetto sideloading. Anche se Amazon afferma di promuovere un’esperienza di streaming di alta qualità rispettosa dei diritti di proprietà intellettuale, Sky sostiene che tali dispositivi dovrebbero essere monitorati con maggiore attenzione. Amazon, dal canto suo, continua a difendere la propria posizione. L’azienda ha dichiarato di aver implementato avvisi chiari per i clienti riguardo ai rischi connessi all’uso di app da fonti sconosciute. Eppure, la pressione su Amazon cresce, con Sky e altre aziende che chiedono interventi più incisivi per arginare la diffusione di Fire Stick piratate.