Sky punta il dito contro le Fire Stick piratate: la colpa va ad Amazon

Non accenna a fermarsi il polverone generato negli ultimi tempi dallo scandalo del Fire Stick. La battaglia che sta avendo luogo in Inghilterra contro la pirateria è diventata il tema principale e a quanto pare stavolta Sky ha scelto di puntare il dito contro Amazon.

L’allarme sulle Fire TV Stick piratate è stato lanciato a dicembre dalla Federation Against Copyright Theft (FACT), che ha individuato decine di fornitori intenti a vendere dispositivi modificati per accedere a servizi IPTV illegali. In risposta, le autorità britanniche hanno intensificato i controlli, avvertendo gli utenti sui rischi legali legati a queste pratiche.

Ora, Sky è tornata a farsi sentire, chiedendo che anche i giganti della tecnologia, e Amazon in particolare, si impegnino più attivamente nella lotta alla pirateria.

Sky: “Amazon deve bloccare la vendita in massa di Fire Stick modificate”

Il Group Chief Operating Officer di Sky, Nick Herm, ha affrontato il tema al Financial Times Business of Football Summit, sottolineando quanto la pirateria sia ormai radicata tra gli appassionati di calcio:

“Ormai chiunque conosce qualcuno che usa una Fire Stick modificata per accedere a contenuti illegali. Ci sono persino tifosi che girano con magliette con scritto ‘Fire Stick’. Il problema è che con alcune aziende tecnologiche, come Amazon, non abbiamo un coinvolgimento sufficiente per contrastare il fenomeno. È inaccettabile che si possano acquistare in blocco decine di Fire Stick senza che nessuno si chieda a cosa serviranno.”

Secondo Sky, il fatto che Amazon permetta di comprare grandi quantità di dispositivi senza alcuna restrizione dovrebbe far scattare dei controlli. La piattaforma televisiva sostiene che chi acquista molte Fire Stick in un solo ordine non lo fa per uso personale, ma per modificarle e rivenderle già pronte all’uso con software illegale preinstallato.

Amazon si difende: “Promuoviamo lo streaming legale”

Dal suo canto, Amazon ha voluto respingere le accuse. L’azienda infatti dichiara di aver fatto del suo meglio per portare gli utenti ad utilizzare i canali ufficiali per sfruttare lo streaming. Come infatti Amazon ricorda, sulle Fire Stick ci sono avvisi che rendono partecipi gli utenti di quanto si rischi installando applicazioni da fonti esterne poco affidabili.