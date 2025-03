God of War Ragnarok: ecco l’update gratuito per tutti Odissea Oscura

Uno dei titoli più amati dalla community si prepara a festeggiare il suo 20º compleanno, stiamo parlando ovviamente di God of War, il titolo prodotto da Santa Monica studio e distribuito da Sony ha intrattenuto generazioni di video giocatori e adesso le due aziende hanno dato il via ad una serie di iniziative che includono anche l’arrivo di un aggiornamento gratuito per l’ultimo capitolo dalla saga, il titolo dell’update è collezione Odissea Oscura.

il titolo dell’update arriva anche esso da God of War, nello specifico riprende il nome provvisorio del videogioco del 2005 e riprende il tema nero e oro sbloccabile all’interno di God of War 2, tale obiettivo si poteva ottenere dopo aver complicato il gioco la difficoltà massima definita come “God mode”, una volta installato l’update tutti questi nuovi oggetti e personalizzazioni si potranno ottenere da qualsiasi forziere di oggetti smarriti nella versione base del gioco e anche all’interno del DlC Valhalla

Insomma grazie a questo nuovo update sarà possibile utilizzare la funzione modifica aspetto anche su componenti dell’arsenale di Kratos che prima invece non potevano essere toccati, si tratta della prima di tante iniziative che l’azienda porterà avanti per l’anniversario del videogioco.

I contenuti dell’update gratuito

Ecco elencati i contenuti presenti all’interno dell’update gratuito in arrivo per tutti quanti:

Armatura e Skin Odissea Oscura per Kratos:

Skin Kratos Odissea oscura

Armatura completa Odissea oscura per Kratos: pettorale, bracciali e cintura Odissea Oscura.

Armatura Odissea oscura partner:

Skin Odissea oscura per Atreus

Skin da strega Odissea oscura per Freya

Aspetti e complementi per armi Odissea oscura:

Leviatano Odissea oscura e pomolo Odissea oscura

Lame del Caos Odissea oscura e Impugnature Odissea oscura

Lancia Draupnir Odissea oscura e pomello Odissea oscura

Aspetti e Rönd per scudi Odissea oscura: