Sony: in fase di test dei personaggi potenziati dall’IA

Il mondo dell’intelligenza artificiale molto presto come tutti ci aspettiamo sbarcherà nel mondo dei videogiochi, questa tipologia di software infatti godendo di uno sviluppo progressivo che giorno dopo giorno porta all’implementazione di funzionalità aggiuntive che contribuiscono a rendere questa tipologia di piattaforme sempre più scalabili e integrabili all’interno di ogni branca legata al mondo della tecnologia.

Sembra proprio che Sony abbia preso alla lettera questo tipo di concetto e stia lavorando all’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei personaggi presenti nei propri titoli giocabili su PlayStation, in rete infatti è apparso un piccolo teaser che mostra Aloy, Protagonista del videogioco Horizon Forbidden West, potenziata dall’intelligenza artificiale e dunque in grado di reggere una conversazione con l’utente tramite dei comandi vocali, i video è stato in seguito rimosso per questioni di copyright a causa della segnalazione di un’azienda che si occupa proprio di tutelare il diritto di Sony.

Cosa è venuto fuori

La demo si basa Whisper di OpenAI per la conversione da voce a testo, e sfrutta anche GPT-4 e Llama 3 per la conversazione e il prendere le decisioni. Sony ha sfruttato anche anche un proprio sistema interno definito come Emotional Voice Synthesis (EVS) per la generazione del parlato, mentre le animazioni facciali sono state gestite tramite la tecnologia Mockingbird di Sony.

Anche se questa demo è stata fatta girare su pc, piattaforma che ovviamente offre una potenza di calcolo molto elevata, sembra che suoni stia puntando la sua implementazione anche all’interno di PlayStation 5, implementazione che all’interno della demo viene definita come basso impatto sulle prestazioni, di conseguenza è illecito aspettarsi in futuro alcuni titoli in grado di offrire tali vantaggi senza andare a intaccare troppo la fluidità dei videogiochi.

Non rimane dunque che attendere per vedere se l’azienda giapponese si esprimerà in merito e rilasciando alcune informazioni aggiuntive, il terreno sembra sicuramente fertile.