HITWAY BK10s: la e-Bike pieghevole e legale per andare ovunque, la recensione

Negli ultimi giorni abbiamo avuto la possibilità di mettere alla prova la Hitway BK10S, una e-Bike pieghevole che promette di combinare robustezza, praticità e autonomia elevata. La nostra volontà è stata solo ed unicamente quella di riuscire a capire se questo tipo di veicolo fosse utile per muoverci sia quotidianamente per raggiungere l’ufficio o anche per il tempo libero, magari svariando tra le varie tipologie di strade che esistono. Questo significa svolgere percorsi più impegnativi e quindi più impervi oltre a qualche strada dissestata. Durante il tempo che abbiamo impiegato per testare questa bici, abbiamo analizzato vari aspetti importanti come le prestazioni della batteria e del motore ma anche quanto sia comodo guidarla. Il nostro riscontro riguarda anche la sicurezza e tanti altri punti importanti di questo prodotto.

Un design pratico e intelligente

La Hitway BK10S colpisce fin da subito per il suo telaio in lega di alluminio. Non solo appare solida, ma si percepisce subito la qualità costruttiva. C’è piaciuto molto il meccanismo di chiusura che l’azienda ha deciso di impiegare. Basta infatti effettuare due movimenti e la bici si chiude ripiegandosi su se stessa. Lo spazio che occupa diventa davvero esiguo, arrivando a misurare pochissimo, ovvero 92x50x80 cm. Tutto ciò dunque la rende davvero ottimale per trasportarla anche nella propria vettura, o per conservarla in casa se ci sono problemi di spazio.

Un aspetto che abbiamo notato è il peso, pari a 27,7 kg. Non è certo la più leggera sul mercato, quindi sollevarla e trasportarla a mano per lunghi tragitti può risultare faticoso. Tuttavia, considerando che parliamo di una bici con pneumatici larghi e una batteria capiente, il compromesso è accettabile.

Un altro elemento utile è il portapacchi posteriore, che permette di trasportare piccoli carichi senza problemi. Per chi la usa per spostamenti quotidiani o piccole commissioni, questo dettaglio fa la differenza.

Comfort di guida: sospensioni e stabilità

Quando si parla di una e-bike, e in questo caso di una fat bike, è fondamentale avere un prodotto che consenta all’utente di godere di un vero e proprio comfort anche mentre la si guida, o meglio soprattutto mentre la si guida. Di certo la Hitway BK10s su questo è perfetta e ci ha lasciato di stucco.

Gli pneumatici larghi da 20×4.0 pollici garantiscono tanta sicurezza ma soprattutto aderenza indipendentemente dal tipo di terreno che si va a calcare. L’asfalto di Roma ci è sembrato sicuro come non mai con queste gomme, ma lo stesso discorso è valso anche per strade sterrate e anche quando abbiamo beccato del fango. La stabilità riesce a farla da padrona.

La sospensione anteriore fa un buon lavoro nell’assorbire gli urti. Abbiamo affrontato dossi e buche senza avvertire fastidiosi contraccolpi, il che rende la guida più fluida anche su superfici irregolari.

Motore e prestazioni: una spinta equilibrata

Il cuore della Hitway BK10S è il motore da 250W con coppia da 60 Nm. Questo motore è davvero ottimo ma bisogna chiarirlo fin da subito: non è di certo sportivo, anche se è in grado di affrontare senza problemi i dislivelli. Abbiamo percorso delle salite senza alcun tipo di sforzo, spingendoci fino ad una pendenza di 24°. Ad aiutarci è stato sicuramente il cambio a 7 velocità di casa Shimano, una garanzia in quest’ambito.

La velocità massima, come impongono le regole in Italia, è di 25 km/h, il giusto per andare in giro e raggiungere ogni posto senza ritardi. Nonostante questo, la sensazione di guida è piacevole e reattiva. L’accelerazione è fluida e la bici risponde bene ai comandi, senza scatti improvvisi.

Autonomia reale della batteria

Uno dei punti forti della Hitway BK10S è la batteria da 48V 13Ah, nascosta all’interno del telaio. L’azienda ha pensato di realizzare questa bici proprio così per un motivo in particolare, ovvero proteggere la batteria da ogni tipo di minaccia esterna, che siano le condizioni atmosferiche avverse, giornate di sole intenso e perché no, anche dai furti.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, con una carica completa si riesce ad arrivare abbastanza lontano: i dati ufficiali parlano di un range compreso tra 55 e 120 km. Chiaramente ad influire e a far variare il chilometraggio è il livello di assistenza che si sceglie di utilizzare. Noi, che durante le nostre prove abbiamo prediletto un utilizzo misto tra full Electric e pedalata assistita, siamo riusciti a percorrere 85 km, risultati che non tutte le e-bike riescono a garantire.

La ricarica completa richiede circa 7-8 ore, quindi la soluzione ideale è metterla in carica durante la notte per averla pronta al mattino.

Sicurezza e frenata

Sul fronte della sicurezza, la Hitway BK10S è ben equipaggiata. I freni a disco meccanici si sono dimostrati affidabili sia su asfalto asciutto che su superfici bagnate. La frenata è sempre pronta e decisa, senza sbalzi improvvisi. Siamo sempre stati in controllo e non abbiamo mai avuto la sensazione di essere in pericolo anche in situazioni più al limite.

Per quanto concerne invece l’illuminazione, state tranquilli: sul lato anteriore ecco una luce LED molto potente che illumina anche le strade più buie. Per segnalare la vostra presenza sono poi di fondamentale importanza i doppi riflettori su ognuna delle ruote, in modo da far brillare anche nel buio.

Il verdetto finale e il prezzo di vendita

Dopo diversi giorni di utilizzo, possiamo dire che la Hitway BK10S è una bici elettrica pieghevole davvero completa. Abbiamo trovato diversi punti di forza che ci hanno convinto e estremamente, permettendoci oggi di consigliare l’acquisto del prodotto. Chi vuole dunque una soluzione che sia ottima per ogni tipo di percorrenza e che non comporti rischi di vario genere che possono derivare da quest’ambito, è nel posto giusto. Abbiamo provveduto a stilare un elenco di tutti gli aspetti che ci sono piaciuti di più, mettendo al centro del discorso il design, le prestazioni e anche l’affidabilità e la sicurezza:

Telaio pieghevole pratico e solido;

e solido; Pneumatici larghi antiforatura che garantiscono stabilità su ogni tipo di terreno;

che garantiscono stabilità su ogni tipo di terreno; Motore con buona coppia , capace di affrontare anche salite impegnative;

, capace di affrontare anche salite impegnative; Autonomia elevata , fino a 120 km in condizioni ottimali;

, fino a in condizioni ottimali; Sistema frenante affidabile e buona dotazione di luci per la sicurezza.

L’unico piccolo difetto che abbiamo riscontrato è il peso di 27,7 kg, che può rendere difficile il trasporto quando la si deve sollevare. Tuttavia, per chi cerca una bici elettrica pieghevole con ottime prestazioni e un’ottima versatilità, la Hitway BK10S rappresenta una scelta solida e affidabile.

Chi vuole acquistare questa Hitway BK10s, può trovarla direttamente sul sito ufficiale con uno sconto importante. Al posto di 1299,99 €, costerà 839,99 €. Lo sconto di 400 € è un vantaggio così come lo è il tempo di consegna stimato in un massimo di 3-7 giorni. Le soluzioni di acquisto sono varie in quanto sono supportati tutti i metodi di pagamento, tra cui anche PayPal e Klarna che garantiscono l’acquisto in 3 rate senza interessi. La garanzia è di un anno. Per lo stesso prezzo è disponibile anche su Amazon.