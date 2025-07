Subaru Forester 2025: un fuoristrada completo e performante – Recensione

Subaru Forester 2025, definito anche di sesta generazione, rappresenta la migliore espressione di mezzi fuoristrada, o offroad, una soluzione ideale per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una vettura che possa tranquillamente esprimere tutto il proprio potenziale su strade sconnesse, con un prezzo di partenza da 36’900 euro. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Da un punto di vista puramente estetico, la vettura non presenta uno stravolgimento completo rispetto a quanto avevamo visto in passato, è stato migliorato il migliorabile. Chiaramente non è una vettura che punta sulla modernità, le linee sono arrotondate, gli angoli smussati, non è aggressiva o quant’altro, è un fuoristrada che anche osservandolo da fuori lascia una piacevole sensazione di comodità, che non guasta mai. Le sue dimensioni sono davvero importanti, con una lunghezza di 4,67 metri, larghezza di 1,83 metri e altezza di 1,73 metri, con passo di 2,67 metri; tutto questo si tramuta anche in un bagagliaio estremamente capiente (con portellone elettroattuato), capace di stivare fino a 1731 litri (per intenderci un Renault Kangoo ha una capacità di bagagliaio di 2500 litri, più o meno) e trainare una massa di 1870 kg.

Osservando da vicino il posteriore si nota un tocco di modernità nei gruppi ottici, con il logo Subaru in grande al centro, come anche il nome del modello stesso. Ciò che convince meno, ma anche in questo caso sono gusti (quando si parla di estetica), è lo sbalzo che potrebbe essere considerato eccessivo e antiestetico. Nella nostra versione possiamo trovare il tetto panoramico, i cerchi da 19 pollici e la possibilità di aprire il portellone anche senza mani.

Interni e Infotainment

L’apertura keyless ci proietta direttamente all’interno della vettura, dotata di rivestimenti in similpelle di colorazione marrone (e qualche richiamo all’alcantara) che potrebbero non piacere a tutti (proprio perché apparire poco giovanili), ma allo stesso tempo presentano dei dettagli che innalzano notevolmente il livello qualitativo generale del mezzo stesso. E’ chiaro, sono presenti parti in plastica, ma ciò che la contraddistingue dagli altri modelli è proprio la scelta dei materiali, in rapporto anche al prezzo di partenza, che non ci saremmo aspettati di trovare.

Lo spazio indiscutibilmente non manca, sia anteriormente che posteriormente, l’accensione della vettura avviene con sistema Start&Stop, e poi l’attenzione viene catturata dal grande display centrale (da 11,6 pollici) che, a differenza degli altri modelli, si sviluppa in verticale. La qualità dello schermo ed i dettagli non sono elevatissimi, tuttavia il sistema funziona alla perfezione, abbiamo solo notato qualche piccolo rallentamento, ma resta ugualmente completo, reattivo e altamente personalizzabile. Apple CarPlay e Android Auto sono entrambi wireless, appena sotto lo stesso si trova un alloggiamento per la ricarica wireless da 10W, oltre a una porta USB-C da 3.0A, una USB-A da 2.4A ed il classico jack da 3,5mm (aux-in). Il climatizzatore è automatico bizona, con sedili anteriori e volante riscaldati (non raffrescati).

Motore e Prestazioni

Subaru Forester 2025 integra un motore termico Boxer a 4 cilindri e 2.0, a 16 valvole a iniezione diretta, con una potenza di 136 cavalli ed una coppia di 182 Nm. A questo si aggiunge un piccolo motore elettrico da 16,7 cv e 12,3 kW, con una coppia di 63 Nm. Sfrutta un sistema ibrido, Subaru e-Boxer, che permette di utilizzare l’elettrico quasi esclusivamente in accoppiata con il motore endotermico. La velocità massima è di 188 km/h, proponendo anche una accelerazione 0-100km/h in 12,2 secondi.

La vettura ha cambio automatico, il pomello si trova nell’alloggiamento centrale ed offre un design abbastanza classico, è un CVT LinearTronic con trazione integrale permanente con ripartizione attiva. Dietro al volante trovano posto tachimetro analogico ed un piccolo display retroilluminato sul quale visualizzare le informazioni principali, come velocità istantanea, chilometri percorsi e consumo medio (oltre che il carburante residuo espresso in km). Nel corso delle nostre settimane di test abbiamo utilizzato il mezzo spesso a pieno carico ed in ambiente cittadino, abbiamo raggiunto un consumo medio di circa 9,8 litri ogni 100km (con un pieno abbiamo fatto all’incirca 550km).

Non mancano tutti i sistemi ADASS di secondo livello, tra cui il cruise control intelligente, la frenata di emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, visione degli angoli ciechi e molto altro ancora. La guidabilità è indubbiamente eccellente, è una vettura che riesce ad assorbire ogni urto ed asperità, senza difficoltà o sollecitamento. Ciò che ha convinto è la guidabilità in ambienti cittadini, indubbiamente è un mezzo che, nonostante le dimensioni elevate, si riesce a districare senza alcun problema negli spazi più stretti, anche grazie ad una manovrabilità sorprendente. La sensazione di dominare la strada è indubbiamente piacevole, si possono scegliere varie modalità di guida (ad esempio Intelligent e Sport), senza mai sacrificare la tenuta di strada (che è ottima).

Conclusioni e Prezzi

In conclusione Subaru Forester 2025 è una vettura sorprendente per il rapporto qualità/prezzo, difatti può essere acquistata a partire da 36’900 euro (con finanziamento), dimostrando a tutti gli effetti quanto Subaru sia perfettamente in grado di estrarre il meglio del meglio da ogni vettura, senza spingere troppo sulla spesa finale per l’acquirente. E’ chiaro, qualche rinuncia è necessaria qua e là, ed il suo design potrebbe non piacere a tutti, ma resta un mezzo performante, prestante, solido, affidabile e dalla guidabilità davvero ottima. Cosa volere di più?.