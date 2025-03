Audi: sulle vetture arriva anche DAZN

Audi ha portato lo sport in auto. Trasformando ogni viaggio in un’esperienza coinvolgente ed immersiva. Ciò grazie all’integrazione del servizio di streaming sportivo DAZN nel sistema di bordo dei nuovi modelli. Come Audi A5, Q5, A6 Avant e le rivoluzionarie Audi A6 e-tron e Q6 e-tron. Ogni spostamento diventa un’occasione per vivere la tua passione senza compromessi. Tale innovazione promette di migliorare l’intera esperienza a bordo. Offrendo un’ulteriore opzione di intrattenimento. Opzione utile durante una sosta o mentre l’auto è in carica. Inoltre, può essere utile anche per i passeggeri in viaggio.

Audi e DAZN insieme per l’intrattenimento degli utenti in auto

Il punto di partenza è il display OLED curvo MMI da 14,5 pollici, cristallino e di qualità superiore. Per i passeggeri, invece, la vettura dispone di un display dedicato da 10,9 pollici. Quest’ultimo è stato progettato per garantire un intrattenimento esclusivo. Il tutto senza distrarre chi è alla guida. Opzione indispensabile per la sicurezza a bordo della vettura.

La nuova opzione offerta da Audi dimostra l’impegno del marchio per offrire un’esperienza completa ed interattiva a tutti i suoi utenti. Tale vantaggio è reso possibile dall’Audi application store e dal sistema operativo Android Automotive OS. Entrambi, insieme, assicurano un’esperienza digitale di altissimo livello. Fattore che evidenzia il processo di differenziazione del marchio nei confronti della sua agguerrita concorrenza.

Ma Audi non si ferma qui. L’integrazione di DAZN è solo il primo passo di un’evoluzione costante. L’ecosistema digitale di Audi continuerà ad espandersi. Ciò, nel dettaglio, offrendo app per l’intrattenimento e la produttività. Come, ad esempio, Spotify, YouTube e Amazon Music. Grazie alla collaborazione con CARIAD, inoltre, Audi promette un accesso sempre più ampio e personalizzato ai contenuti. Si tratta di interventi utili per migliorare l’intera esperienza alla guida e non. Non resta che attendere e scoprire i primi feedback da parte degli utenti Audi.