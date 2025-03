Audi R8: il ritorno della leggenda, con più potenza che mai

La Audi R8 sta per tornare, e questa volta lo farà in grande stile. Dimenticate il vecchio V10 aspirato, perché la prossima generazione arriverà entro il 2027 con un’architettura ibrida plug-in che la renderà l’Audi stradale più potente di sempre. E non parliamo di un semplice restyling: la nuova R8 promette di essere una supercar rivoluzionaria, capace di sfidare giganti come la Mercedes-AMG GT e la Porsche 911.

Ma c’è di più. Audi non è sola in questa avventura: come nelle generazioni precedenti, la R8 sarà “sorella” di una Lamborghini, condividendo componenti chiave con la Temerario, l’erede della Huracán. Insomma, il DNA della nuova R8 promette scintille.

Un motore da brividi: V8 biturbo + tre motori elettrici

E veniamo alla parte più succosa: il motore. Niente più V10, ma un V8 biturbo da 4.0 litri, sviluppato da Lamborghini e capace di 789 CV. Già così sarebbe una belva, ma Audi ha deciso di spingere oltre i limiti aggiungendo tre motori elettrici che portano la potenza complessiva a 907 CV.

Due motori saranno montati sull’asse anteriore per garantire trazione integrale e reattività, mentre il terzo sarà posizionato tra il motore termico e il cambio a doppia frizione a otto rapporti. Grazie a una batteria da 3,8 kWh, la nuova R8 potrà anche viaggiare in modalità elettrica per circa 9 km (ok, non è una Tesla, ma non è certo questo il suo obiettivo).

Con questi numeri, le prestazioni saranno da capogiro: si parla di uno 0-100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima che potrebbe avvicinarsi ai 340 km/h. E se dovesse arrivare una versione Performance, potremmo persino vedere una R8 con oltre 1000 CV.

Un’ibrida che emoziona (e fa rumore)

Sì, è un’ibrida, ma non aspettatevi un’auto “silenziosa e discreta”. Il nuovo V8 può girare fino a 10.000 giri/min, il che significa che il sound resterà coinvolgente come quello dei suoi predecessori. Audi ha lavorato per mantenere il carattere esuberante della R8, rendendola potente, aggressiva e soprattutto divertente da guidare.

E c’è un’altra notizia interessante: Audi sta pensando di riportare la R8 nelle gare di endurance, sviluppando una versione omologata per competizioni come la 24 Ore del Nürburgring. Un ritorno in grande stile, insomma.

Anche esteticamente, la nuova R8 avrà un look inedito. La piattaforma sarà la stessa della Lamborghini Temerario, con una struttura spaceframe in alluminio più leggera e rigida rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda il design, il responsabile creativo è ora Massimo Frascella (ex Ford e JLR), che potrebbe portare un tocco di freschezza rispetto allo stile più “tradizionale” di Marc Lichte. Audi vuole che la R8 rappresenti il futuro del marchio, e le aspettative sono altissime.

Il ritorno di un’icona

Dopo anni di incertezza sul suo futuro, la R8 è pronta a tornare più forte che mai. Sarà diversa, certo, ma con numeri da record, un motore esplosivo e un design inedito, promette di essere una delle supercar più affascinanti dei prossimi anni.

La domanda ora è: siete pronti per l’Audi più potente di sempre?