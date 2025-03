Pixel Meteo si aggiorna: ecco cosa cambia

Un nuovo aggiornamento è in arrivo per Pixel Meteo. Ovvero l’app meteorologica preinstallata sugli smartphone GooglePixel. Con la versione 1.0.20250127.729684887, attualmente in fase di rilascio, gli utenti potranno beneficiare di alcune migliorie pensate per rendere più immediata la consultazione delle previsioni del tempo.

Pixel Meteo: cosa è cambiato?

L’elemento più interessante dell’update è l’aggiunta di un pulsante “Salva” nella schermata “Posizione Corrente”. In passato, per conservare una località nell’elenco delle preferite, era necessario cercarla manualmente, un’operazione non sempre rapida e intuitiva. Ora, invece, un semplice tocco basta per aggiungere la posizione attuale tra quelle salvate. Un’opzione che semplifica notevolmente il processo.

Ma le novità non finiscono qui. Google ha anche deciso di migliorare la visualizzazione delle previsioni a lungo termine. Nella sezione “Previsioni per 10 Giorni“, infatti, oltre ai giorni della settimana, ora compaiono anche il mese e il giorno dell’anno. Questo piccolo ritocco grafico consente di consultare le informazioni meteo in modo più chiaro. In modo da evitare possibili confusioni quando si organizzano attività a più giorni di distanza.

Una nuova scheda per la neve, ma solo per pochi

Tra le funzionalità introdotte, ce n’è una che sembra essere disponibile solo per un ristretto numero di utenti. Si tratta di una scheda dedicata alle previsioni delle nevicate, segnalata per la prima volta dal portale tedesco SmartDroid. Questa funzione mostra previsioni orarie dettagliate sulla neve. Vengono indicate infatti sia l’intensità stimata che l’orario previsto per la precipitazione.

Tale approccio ricorda quello già visto nel meteo integrato nella Ricerca Google. Il che suggerisce che la funzione possa essere destinata inizialmente solo a mercati specifici, come quello tedesco. Non è però ancora chiaro se e quando Pixel deciderà di estenderla a un pubblico più ampio. Insomma, anche se l’aggiornamento non rivoluzionerà l’app, le modifiche introdotte puntano a migliorare la consultazione delle informazioni meteorologiche. Pixel Meteo diventa così ancora più pratico per chi è abituato ad utilizzarlo ogni giorno.