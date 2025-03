Solix Cloak, ecco un caricatore per smartphone indossabile

Una nota società cinese chiamata Anker ha realizzato il primo caricatore indossabile chiamato Solix Cloak e sarà molto innovativo per le sue caratteristiche. Infatti sembra che il Solix Cloak sia in grado di ricaricarsi utilizzando l’ energia solare grazie a dei pannelli fotovoltaici inseriti nella giacca. Questo tipo di pannello è molto diverso perché risulta avere una composizione differente dagli altri poiché è pieghevole e malleabile.

Questo tipo di invenzione risulta essere molto importante e innovativa per la tecnologia che è stata utilizzata e per la sua utilità. Infatti la giacca possiede delle prese USB in grado di ricaricare più telefoni contemporaneamente. L’ invenzione è stata realizzata proprio per offrire agli utenti un prodotto in grado di essere funzionale e allo stesso tempo ecologico. Oltre a questo sono presenti delle tecnologie ulteriori che rendono il dispositivo molto innovativo.

Solix Cloak, informazioni aggiuntive sulla giacca solare

La giacca solare è stata dotata di pannelli solari in perovskite in grado di piegarsi adattandosi all’ indumento. Al suo interno è stata inserita una porta USB-C da 30W in grado di ricaricare uno smartphone molto velocemente. Alla Solix Cloak è stata applicata una striscia LED blu che migliora la visibilità in caso di passeggiate notturne. Inoltre è dotata di un riscaldamento elettrico in caso di giornate più fredde e una batteria portatile chiamata Anker C300 DC che accumula energia per utilizzarla in un secondo momento. La società cinese ha realizzato un altro dispositivo tecnologico e ecologico chiamato Anker Solix Umbrella, dotato di porte USB-C e XT-60. Questi dispositivi dimostrano una certa attenzione verso la capacità di rendere un dispositivo utile e comodo allo stesso tempo.

Con questa invenzione si aprono altre strade verso dispositivi più ecologici e versatili in grado di potersi adattare anche ad altre situazioni e ambienti. La tipologia di abito che funge da caricatore è molto utile e funzionale e sarà l’ inizio di altri tipi di oggetti sempre più attenti alle richieste degli utenti.