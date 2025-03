Android 16 arriverà prima del previsto

Android 16 farà il suo debutto con qualche mese di anticipo rispetto alle edizioni precedenti. Google infatti ha deciso di cambiare strategia. Anticipando il rilascio della nuova versione del sistema operativo a giugno 2025. Mentre negli anni scorsi l’aggiornamento era stato distribuito tra agosto e ottobre. La conferma è arrivata direttamente da Sameer Samat, presidente dell’Ecosistema-Android, nel corso di un’intervista a Android Police durante il Mobile World Congress 2025 di Barcellona.

Trunk Stable: la chiave per aggiornamenti più veloci, arriva Android 15

Samat ha dichiarato che lo sviluppo procede senza intoppi e che il team sta rispettando la tabella di marcia. La fase Beta 2.1 è già disponibile per gli smartphone Pixel e offre un’anteprima delle novità in arrivo. Il lancio ufficiale avverrà durante il Google I/O 2025, previsto per il 20 maggio. Esattamente quando l’azienda fornirà dettagli sulla distribuzione e sulle caratteristiche definitive della nuova versione.

Il motivo principale di questa accelerazione è un cambiamento radicale nel metodo di sviluppo di Android. Con l’adozione del modello Trunk Stable, Google ha rivoluzionato il modo in cui i team lavorano sul codice. In passato, lo sviluppo avveniva su più rami separati. I quali venivano poi uniti solo nelle fasi finali, con un processo lungo e complesso. Ora, invece, tutte le modifiche confluiscono in un’unica base stabile. Permettendo di ridurre drasticamente i tempi di integrazione e di testing.

Questa nuova metodologia consente di rilasciare aggiornamenti più frequenti. Dunque senza dover attendere una nuova versione del sistema operativo. Google sta infatti lavorando per introdurre miglioramenti continui, così da offrire agli utenti nuove funzionalità in modo più rapido ed efficace. L’obiettivo è garantire un’esperienza più fluida, senza dover aspettare mesi per ricevere aggiornamenti rilevanti. Insomma, con questa nuova strategia, Android 16 punta a migliorare stabilità, sicurezza e performance. Offrendo un sistema operativo sempre più reattivo e aggiornato al pari dei migliori competitor del settore.