Google: ancora nessuna soluzione per i problemi di Home/Nest

Molti utenti di Google Home sono alle prese da settimane con una serie di malfunzionamenti che minano l’efficienza dell’intero ecosistema. Tale improvviso peggioramento del servizio arriva in un momento particolarmente delicato. Google, infatti, ha appena annunciato un rincaro dei prezzi per Nest Aware, l’abbonamento che sblocca funzionalità avanzate per la gestione della casa intelligente. L’insieme di questi due fattori ha scatenato una reazione piuttosto dura da parte della community. Il malcontento è stato particolarmente visibile su Reddit, dove sono stati presentati in dettaglio i disservizi riscontrati. Si parte da dispositivi che non rispondono, assistente vocale meno reattivo e difficoltà a collegarsi con l’app ufficiale.

Google: cosa succede con l’ecosistema Home?

A quel punto, il community manager dell’azienda è intervenuto con un messaggio che ha cercato di contenere la situazione. Quest’ultimo ha ammesso che ci sono effettivamente dei problemi nell’accesso ad alcuni dispositivi, ma senza fornire dettagli aggiuntivi né scadenze per una possibile soluzione. Allo stesso tempo, Anish Kattukaran, responsabile della divisione Google Home/Nest, ha pubblicato su X una dichiarazione più articolata. Qui, il riconoscimento del problema è stato più esplicito.

Nella dichiarazione di Kattukaran, si parla di criticità che coinvolgono l’intero ecosistema Google Home e Assistant. Inoltre, il responsabile si è scusato con gli utenti, assicurando che il team sta lavorando da tempo su un piano di intervento che possa offrire una stabilità a lungo termine. Eppure, allo stesso tempo, ha anche chiarito che aggiornamenti significativi non arriveranno prima dell’autunno. Tale precisazione lascia intendere che la situazione potrebbe, dunque, protrarsi ancora per diversi mesi.

Il risultato? Un clima di crescente sfiducia. Chi ha scelto l’ecosistema Google per rendere la propria casa più efficiente oggi si ritrova con dispositivi instabili e la sensazione di non essere ascoltato. Non resta che attendere e vedere se le promesse di Google riusciranno a ristabilire il fragile equilibrio tra tecnologia e fiducia.