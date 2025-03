Windows 11 e il misterioso bug della stampa

Un nuovo problema sta colpendo gli utenti di Windows 11, creando situazioni piuttosto bizzarre. Sembra infatti che alcune stampanti USB, dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5050092, abbiano iniziato a stampare autonomamente pagine piene di caratteri casuali. Di fronte a questa evidente stranezza Microsoft ha poi confermato l’esistenza del bug e ha fornito alcune indicazioni per limitarne gli effetti.

Bug per Windows 11: le stampanti coinvolte e il metodo per risolvere

Il malfunzionamento sembra coinvolgere il protocollo di stampa IPP (Internet Printing Protocol). Molte persone, come già detto, hanno segnalato che, dopo aver acceso o ricollegato la stampante, il dispositivo ha iniziato a stampare righe di testo prive di significato. Le pagine contengono spesso la stringa “POST /ipp/print HTTP/1.1” seguita da una sequenza di simboli illeggibili. Elemento che indica che l’errore è legato alla gestione della stampa tramite rete.

Non tutte le stampanti però sono state colpite dal problema. Microsoft infatti ha chiarito che il bug riguarda esclusivamente i modelli USB dual-mode. I quali supportano sia il protocollo USB Print sia IPP OverUSB. Proprio quest’ultimo sembra essere la causa del comportamento anomalo.

Per contenere il problema, Microsoft ha attivato il sistema Known Issue Rollback. Tale funzione permette agli amministratori IT di applicare una policy specifica nei Criteri di Gruppo di Windows per disattivare temporaneamente la funzione difettosa.

Non è la prima volta che Windows 11 presenta difficoltà nella gestione della stampa. Già in passato, diversi aggiornamenti hanno creato problemi simili. In particolare con le stampanti che utilizzano protocolli di rete. Questo tipo di bug quindi può risultare particolarmente fastidioso per chi utilizza la stampante per motivi di lavoro. In ogni caso, per fare fronte alla situazione, Microsoft ha dichiarato che una soluzione definitiva verrà inclusa in un prossimo aggiornamento. Nel frattempo, gli utenti possono seguire le istruzioni fornite per evitare che le loro stampanti continuino a stampare pagine inutili o a manifestare altri curiosi comportamenti.