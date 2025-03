Apple Watch: le spedizioni calano e gli altri smartwatch guadagnano terreno

Il mercato degli smartwatch sembra star vivendo un periodo di contrazione a livello di mercato, i piccoli device infatti nel corso 2024 Secondo un report di Counterpoint, hanno sofferto di un calo delle vendite pari al 7%, calo che ha visto come protagonista in negativo perlopiù Apple e i propri Apple Watch, sembra infatti che i piccoli dispositivi della nota azienda abbiano subito delle perdite decisamente importanti legate soprattutto a un calo della domanda negli Stati Uniti piuttosto che nel resto del mondo, del resto sappiamo bene che la maggior parte del mercato di Apple si muove per l’appunto nello Stato americano, il quale fa da cartina al tornasole dei conti dell’azienda.

Ne giovano gli altri marchi

il calo delle vendite per quanto riguarda gli Apple Watch sembra sia legato maggiormente all’assenza di novità da questo punto di vista da parte di Apple, quest’ultima infatti durante il Keynote autunnale si è limitata a presentare una nuova colorazione per Apple Watch ultra 2 e Un Apple Watch di 10ª generazione che però non ha soddisfatto le aspettative che ruotavano attorno al piccolo dispositivo, ciò non ha fatto altro che alimentare la perdita di interesse verso questa tipologia di device.

Ovviamente, a giovare di questo cambiamento sono stati gli altri marchi che hanno riguadagnato un po’ di terreno grazie ai propri dispositivi caratterizzati da un prezzo inferiore rispetto a quello di Apple Watch, attualmente dunque il mercato è diviso così tra le varie aziende vedendo Apple che rivendica il 22%, seguita a ruota da Huawei con il 13%, Samsung con il 9%, Xiaomi con l’8% ed il produttore asiatico Imoo, con il 6%.

Sicuramente quella che abbiamo sotto gli occhi è una situazione provvisoria dal momento che è altamente probabile che Apple nel corso del 2025 presenterà una nuova generazione dei pro propri smartwatch che potranno scuotere nuovamente il mercato a proprio favore.