Microsoft chiude Remote Desktop: una svolta per gli utenti Windows

Una svolta importante attende gli utenti di Windows. Sembra infatti che Microsoft abbia annunciato la rimozione definitiva dell’app Remote Desktop dal proprio store. Dal 27 maggio 2025, il popolare strumento per la connessione remota infatti non sarà più disponibile. Momento che segnerà la fine di un’era per molti professionisti e aziende che lo utilizzavano praticamente tutti i giorni.

La decisione di Microsoft però non arriva senza una soluzione alternativa. Infatti, la nuova Windows App è stata sviluppata proprio per sostituire Remote Desktop. Offrendo un accesso unificato a servizi cloud come Windows 365, Azure Virtual Desktop e Microsoft Dev Box. L’azienda di Redmond assicura che il nuovo software garantirà un’esperienza più fluida, con funzionalità avanzate. Come ad esempio il supporto multi-monitor, risoluzioni dinamiche e un’interfaccia più moderna e intuitiva.

Non tutto è pronto: Microsoft ammette difficoltà tecniche e consiglia di consultare la documentazione ufficiale

La transizione però non sarà indolore per tutti. In quanto, Remote Desktop non serviva solo a connettersi ai servizi cloud, ma anche ad accedere a computer remoti in rete locale o aziendale. Per questi utenti, Microsoft suggerisce di utilizzare la “Connessione Desktop remoto”, la funzione integrata in Windows, oppure di valutare alternative di terze parti come AnyDesk o TeamViewer.

Nonostante le promesse di un’esperienza migliorata, la nuova Windows App presenta alcune criticità. Microsoft ha confermato la presenza di bug e limitazioni. Tra cui problemi con l’autenticazione proxy e l’assenza di alcune funzionalità disponibili in Remote Desktop. Per questo motivo, ha pubblicato un elenco dettagliato delle problematiche note. Invitando gli utenti a consultarlo prima di effettuare il passaggio.

Per chi utilizza Windows 365, Azure Virtual Desktop e Microsoft Dev Box, è disponibile una guida introduttiva che aiuta a comprendere le novità e le impostazioni della nuova app. Nel frattempo, chi ha necessità di connettersi ai Remote Desktop Services dovrà affidarsi temporaneamente a RemoteApp e Desktop Connection, in attesa di un aggiornamento che permetta l’integrazione completa della funzionalità.

Microsoft ha assicurato che le mancanze attuali verranno risolte pian piano. Ma la transizione potrebbe risultare complicata per molti. Il successo della nuova Windows App dipenderà quindi dalla capacità dell’azienda di risolvere rapidamente i problemi e offrire un’alternativa all’altezza del suo predecessore.