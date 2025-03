TIM, aggiornamento per l’app MyTIM: ecco la notifica sul consumo dei giga

Le novità sono fondamentali per riuscire a tenere il pubblico dalla propria parte ma soprattutto per contrastare la concorrenza che gli passi avanti ne fa spesso. TIM questo lo sa bene e lo dimostra con l’ennesima miglioria che arriva all’interno della sua app ufficiale MyTIM. Gli utenti potranno infatti approfittare di novità molto interessanti che garantiranno l’uso di nuove funzionalità ma anche, finalmente, la possibilità di gestire meglio il consumo dei giga. Il nuovo aggiornamento dell’applicazione riguarda gli utenti Android, Apple e anche Huawei.

La novità più attesa: notifica sull’esaurimento dei giga

Con le versioni 7.1.4 per Android e 7.2.2 per iOS, arriva finalmente una funzione che evita brutte sorprese: l’app invierà una notifica automatica quando il pacchetto dati sta per esaurirsi. In questo modo, non sarà più necessario controllare manualmente il consumo dei giga. Questa era una delle soluzioni più richieste da parte del pubblico, il quale aveva spesso lamentato di aver terminato i giga senza neanche accorgersene.

Migliore gestione del consumo dati

L’interfaccia aggiornata offre una visualizzazione più chiara del traffico dati, distinguendo tra giga usati in Italia e quelli consumati in Roaming UE. Una soluzione utile soprattutto per chi viaggia e vuole tenere sotto controllo il traffico all’estero, anche perché quando si è fuori dal proprio paese molto spesso si perdono di vista tali parametri.

Più stabilità e performance migliorate

L’aggiornamento include anche correzioni di bug minori e ottimizzazioni per rendere l’app più fluida e veloce. Inoltre, chi utilizza la rete 5G Ultra vedrà ora il logo dedicato accanto al contatore dei giga, al posto delle vecchie frecce.

TIM Benefit: sconti e promozioni esclusive

Tra le altre novità, TIM ha introdotto TIM Benefit, una sezione che permette di accedere a coupon e sconti su brand partner, grazie alla collaborazione con Kindred. Un ulteriore motivo per tenere MyTIM sempre aggiornata e sfruttare al massimo i servizi disponibili.