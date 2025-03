Kena rinnova le sue offerte: nuove proroghe per le promozioni di Marzo

L’operatore virtuale Kena ha deciso di prolungare ancora una volta alcune delle sue offerte più convenienti. Stiamo parlando delle promozioni Kena5,99 Promo 100 e Kena 6,99 PromoRush 130. Entrambe infatti, in origine in scadenza il 12 marzo, saranno disponibili fino alle 23:59 del 18 marzo 2025. Questa decisione arriva subito dopo che il countdown per la loro scadenza è stato ripristinato sul sito ufficiale dell’operatore.

Kena Mobile: tariffe vantaggiose anche per altre offerte

Tali soluzioni possono essere attivate da nuovi clienti, sia attraverso la richiesta di un nuovo numero che con la portabilità da specifici operatori. La Kena 5,99 Promo100 include minuti illimitati, 200 SMS e 100GB di traffico dati (che raddoppiano a 200GB con la Ricarica Automatica). Mentre la Kena 6,99 PromoRush 130 offre un pacchetto simile, ma con 130GB (o 230 Giga con Ricarica Automatica).

La proroga riguarda anche altre offerte proposte da Kena. Confermando così l’interesse dell’operatore nel mantenere un portafoglio competitivo. Tra queste, resta attivabile la Kena4,99 Flash 100 Online, ribattezzata Kena4,99 Imperdibile. Quest’ ultima offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 gb a soli 4,99€ al mese. Anche questa tariffa sarà disponibile fino al 18 marzo.

Un’altra proposta interessante è la domoKena, pensata per dispositivi smart domestici. Essa prevede 200 minuti, 50 SMS e 500MB di traffico dati a soli 1,99€ al mese. Il costo di attivazione è di 8€, con una spesa iniziale totale di 10€.

Insomma, Kena continua a essere un’alternativa conveniente nel mercato della telefonia mobile moderna. Proprio grazie a offerte aggressive e alla possibilità di attivare bonus promozionali come la “Promo Consensi“. La quale consente di azzerare il prezzo di attivazione per chi fornisce il consenso commerciale. Ma le sorprese non terminano qui. Infatti se siete interessanti ad altre soluzioni vantaggiose proposte dall’ operatore vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete tantissime offerte di telefonia mobile adatte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza sia dal punto di vista personale che lavorativo.