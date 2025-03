Galaxy Z Fold7: rivoluzionata la fotografia sui pieghevoli

Il comparto fotografico è sempre stato il punto debole dei pieghevoli Samsung. Nonostante il prezzo elevato, spesso superiore ai 2.000€, questi dispositivi hanno dovuto fare i conti con limiti fisici. I quali sono finiti per influenzare la qualità delle fotocamere. Il Galaxy Z Fold7 potrebbe però segnare una svolta. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di integrare un sensore da 200MP, portando finalmente la serie Fold al livello dei suoi smartphone top di serie tradizionali.

Galaxy Z Fold: miglioramenti anche per la fotocamera sotto il display

Questa scelta non sarebbe una novità assoluta per l’azienda sudcoreana. Il Galaxy Z Fold6 Special Edition, disponibile solo in alcuni mercati come Cina e Corea del Sud, ha già introdotto un sensore simile. Ora, però, la grande novità è che questa tecnologia potrebbe essere resa disponibile a livello mondiale con il nuovo modello. Dunque se confermata, tale decisione permetterebbe al Fold7 di competere seriamente con i migliori device fotografici presenti sul mercato.

Oltre alla fotocamera principale, Samsung starebbe lavorando per migliorare anche la Under Display Camera (UDC), integrata nello schermo interno. Questo sensore, presente dal Galaxy Z Fold3, ha mantenuto una risoluzione di soli 4MP senza grandi aggiornamenti. Nonostante qualche perfezionamento nella griglia dei pixel che la nasconde.

Non è ancora chiaro però se il miglioramento consisterà in un aumento della risoluzione. Oppure in un diverso approccio alla tecnologia di occultamento della fotocamera. Ciò che è certo è che Samsung ha deciso di rinnovare questo comparto. Colmando così una lacuna che si trascina da tempo. Restano invece invariati gli altri sensori. Infatti il teleobiettivo 3x da 10MP e l’ultrawide da 12MP non sembrano destinati a subire aggiornamenti. Così come la fotocamera anteriore del display esterno da 10MP.

Se da un lato le innovazioni sulla fotocamera principale e sulla UDC fanno ben sperare, dall’altro bisognerà attendere per capire se l’azienda apporterà ulteriori miglioramenti. Insomma, il Galaxy Z Fold7 ha il potenziale per rivoluzionare gli standard dei dispositivi pieghevoli. Ma solo il tempo dirà se sarà davvero il miglior pieghevole mai realizzato.