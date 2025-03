Samsung Galaxy Tab S10 FE, ecco i possibili prezzi

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung è quasi pronto a far debuttare in veste ufficiale sul mercato i suoi nuovi tablet di punta. Ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi Samsung Galaxy Tab S10 FE e Samsung Galaxy Tab S10 FE+. Il loro debutto sembra essere ormai dietro l’angolo, dato che i rumors e le indiscrezioni si sono intensificati. Come ultime informazioni, in particolare, sono da poco emersi i possibili prezzi di vendita ufficiali e presunti tagli di memoria.

Samsung Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+, ecco i prezzi ufficiali e i tagli di memoria

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete ulteriori informazioni di rilievo riguardanti i prossimi tablet di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy Tab S10 FE e Samsung Galaxy Tab S10 FE+. Il loro debutto ufficiale sul mercato sembra essere pressoché imminente, visto l’aumentare di rumors e indiscrezioni.

Secondo quanto è emerso, in particolare, il modello base di questa serie sarà distribuito ufficialmente sul mercato in due tagli di memoria, uno con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno e uno con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. I prezzi dovrebbero essere pari rispettivamente a 499$ per il primo taglio e 569$ per il secondo taglio, quindi circa 454 euro e 520 euro al cambio attuale.

I rumors hanno rivelato informazioni utili anche per il secondo modello, ovvero il Samsung Galaxy Tab S10 FE+. Stando ai rumors, questo modello sarà proposto negli stessi tagli di memoria del fratello minore ma a dei prezzi leggermente più elevati. In particolare, il taglio di memoria con 8/128 GB dovrebbe essere distribuito ad un prezzo di 649$, mentre il taglio di memoria con 12/256 GB dovrebbe essere distribuito ad un prezzo di 749$. Si tratterebbe dunque di circa 595 euro e 685 euro al cambio attuale.