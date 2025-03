Rocket Lab punta su razzi riutilizzabili e satelliti piatti

Rocket Lab sta per alzare l’asticella dell’esplorazione spaziale con il suo nuovo razzo riutilizzabile, Neutron, che farà il suo debutto nella seconda metà del 2025. Ma la vera sorpresa è dove atterrerà: invece di tornare sulla terraferma come il Falcon 9 di SpaceX, Neutron farà il suo rientro su una piattaforma marina modificata, battezzata con il nome piuttosto ironico di “Return on Investment”. Un nome che lascia poco spazio ai dubbi: l’obiettivo è rendere i lanci sempre più efficienti e ridurre i costi di recupero.

Neutron, il razzo con la “bocca di ippopotamo”

Peter Beck, fondatore e CEO di Rocket Lab, ha spiegato che il mondo ha bisogno di più razzi di classe media, soprattutto per le missioni legate alla difesa e alla ricerca scientifica. E Neutron è la risposta a questa crescente domanda. Ma non è solo il sistema di atterraggio a renderlo interessante. Il razzo avrà un modo tutto suo di rilasciare i satelliti nello spazio: invece di affidarsi ai classici fairing che si separano, utilizzerà un sistema che Beck ha paragonato a una “bocca di ippopotamo“, con un’apertura che si spalanca per espellere il carico utile.

E non è finita qui. Rocket Lab ha svelato anche un’altra novità: Flatellite, una nuova linea di satelliti dalla forma piatta, progettati per essere prodotti in serie e impilati più facilmente nei razzi. L’idea è ottimizzare lo spazio disponibile a bordo e rendere le missioni più economiche. Una combinazione, quella tra Neutron e Flatellite, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono costruite e lanciate intere costellazioni satellitari.

Nel frattempo, l’azienda continua a fare affari con il suo attuale razzo, Electron. Ha appena chiuso un contratto con la giapponese iQPS per otto missioni tra il 2025 e il 2026, e il primo lancio è già fissato per questo mese. Il tutto mentre si prepara a presentare Neutron ufficialmente alla fine dell’anno.

Rocket Lab, insomma, sta spingendo sull’acceleratore per diventare un colosso del settore, portando avanti la sua ambiziosa visione: costruire i razzi, lanciare i satelliti e, perché no, magari un giorno gestire un’intera rete spaziale.