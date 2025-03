Il futuro del trasporto pubblico: i miniBus autonomi di Renault e WeRide

Salire su un miniBus elettrico senza conducente, muovendosi in totale sicurezza, non è più un’utopia. Quello che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza, ora è realtà grazie alla collaborazione tra Renault e WeRide. Già lo scorso anno, il Gruppo Renault ha svelato la sua visione per i veicoli autonomi, inaugurando la sperimentazione di miniBus elettrici in Europa. I primi test si sono svolti durante il prestigioso torneo di Roland-Garros, dove due miniBus autonomi hanno percorso oltre 1.000 chilometri, trasportando circa 700 passeggeri. Il risultato? Un successo innegabile. Questa nuova tecnologia ha dimostrato di essere già pronta a rivoluzionare la mobilità pubblica, regalando un’esperienza di viaggio sicura e piacevole. La risposta delle amministrazioni locali e degli operatori di trasporto è stata chiara: un’“elettrizzante” apertura verso il futuro. Da Zurigo a Valence, passando per Barcellona, test dei beicoli Renault e WeRide sono già in corso. L’entusiasmo è palpabile. Stiamo assistendo probabilmente all’alba di una nuova era del trasporto pubblico, più sostenibile, silenziosa e accessibile. Ma siamo davvero pronti a lasciare il volante?

Autonomia e innovazione: la visione di Renault e WeRide

Renault e WeRide puntano sui veicoli autonomi di livello L4, capaci di muoversi da soli senza conducente a bordo. Un traguardo incredibile, reso possibile da avanzate tecnologie di supervisione remota. Con l’aumento delle zone a basse emissioni nelle città europee, i servizi di trasporto pubblico dovranno adattarsi rapidamente. Le previsioni sono chiare: nei prossimi dieci anni serviranno migliaia di miniBus elettrici autonomi. La sperimentazione su strada è già partita. A Barcellona, nel marzo 2025, i cittadini hanno avuto un assaggio del futuro, viaggiando per 2,2 chilometri su un percorso urbano aperto.

E non finisce qui. A Valence, a partire da luglio 2025, questi miniBus collegheranno la stazione TGV con un grande polo commerciale, rendendo più agevoli gli spostamenti per i 3.000 lavoratori della zona. Anche a Zurigo, l’aeroporto si prepara a testare, dal gennaio 2025, una soluzione per facilitare i trasferimenti del personale tra i terminal. Renault prevede, entro il 2030, di lanciare una piattaforma di miniBus autonomi, capaci di adattarsi alle esigenze di ogni città. WeRide, poi, con oltre 40 milioni di chilometri percorsi a livello globale, si posiziona come leader della guida autonoma. Ma la creazione Renault e WeRide davvero questa la soluzione per rendere la mobilità più flessibile e sostenibile? Le strade del futuro sono pronte ad accoglierla.