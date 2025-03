Samsung Galaxy Tab S10 FE: emerse le prime informazioni

Sono emerse nuove immagini riguardanti i prossimi Samsung Galaxy Tab S10 FE. Le indiscrezioni provengono da YtechB, una fonte generalmente affidabile. Le immagini mostrano due tablet che seguono il design ormai consolidato della linea Galaxy Tab. Seguendo la tendenza dell’intero settore. Nel dettaglio, i nuovi dispositivi presenteranno un aspetto simile a quello dei precedenti modelli FE. Analizzando le informazioni trapelate, però, emerge una variazione. Sembra che il modello Plus abbia abbandonato la doppia fotocamera posteriore. Ciò a favore di un singolo sensore, come la versione standard. Eppure, il Samsung Galaxy Tab S10 Plus FE guadagnerà uno schermo più ampio, passando dai 12,4 pollici della precedente generazione a 13,1 pollici.

Samsung: possibili dettagli sul nuovo Galaxy Tab S10 Plus FE

Per la scheda tecnica, le informazioni suggeriscono caratteristiche importanti per entrambi i modelli. Il display del Galaxy Tab S10 FE presenta una diagonale di 10,9 pollici. Con una risoluzione di 2.304×1.440 pixel. Mentre la luminosità massima è di 800 nit. Il Galaxy Tab S10 Plus FE, invece, sarà dotato di uno schermo da 13,1 pollici. Con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel. La luminosità massima rimane la stessa. Entrambi supporteranno la S Pen, che sarà inclusa nella confezione. Inoltre, risulta certificata IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Sul fronte hardware, i tablet saranno equipaggiati con il processore Samsung Exynos 1580. Potranno contare su configurazioni di memoria con 8 o 12 GB di RAM e archiviazione interna da 128 o 256 GB. Espandibile tramite microSD. Il comparto fotografico vedrà una fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12 MP e una posteriore singola da 13 MP. Gli speaker stereo garantiranno un audio di qualità e sarà presente uno scanner di impronte digitali per la sicurezza. Anche in termini di resistenza, i dispositivi avranno la certificazione IP68.

L’autonomia sarà garantita da una batteria da 8.000 mAh per il Galaxy Tab S10 FE. Mentre da 10.900 mAh per il Galaxy Tab S10 Plus FE, con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il sistema operativo sarà Android 15 personalizzato con One UI 7. Ciò con la promessa di almeno quattro anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza. Le colorazioni disponibili per i nuovi dispositivi Samsung al lancio saranno blu, grigio e argento.