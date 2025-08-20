Amazon lancia lo sconto più PAZZO: Samsung Galaxy Tab S10 FE+ in OFFERTA di 150 euro

Volete un tablet della serie Galaxy, che non costi troppo? allora dovete subito pensare di mettere le mani sul Samsung Galaxy Tab S10 FE+, dispositivo di fascia media che riesce a catturare l’attenzione del consumatore con un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente e pronto a fare la differenza in un mercato sempre più ricco di soluzioni su cui fare affidamento.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con le aspettative, essendo di 300,6 x 194,7 x 6 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira oggi attorno ai 668 grammi. Il display è da 13,1 pollici di diagonale, a differenza dei fratelli maggiori, trattasi comunque di un IPS LCD che può raggiungere 90Hz di refresh rate, passando comunque per una densità di pixel di 259 ppi, ma anche risoluzione di 1800 x 2880 pixel ed oltre 16 milioni di colori.

Il processore è esattamente di casa Samsung, trattasi dell’ottimo Exynos 1580, octa-core con una frequenza di clock a 2,9GHz, passando comunque per una GPU Xclipse 540, ed anche un quantitativo di RAM più che valido: 12GB. Per quanto riguarda il taglio di memoria a disposizione, varia in relazione proprio alla variante che viene effettivamente acquistata dall’utente, con espansione fino ad un massimo di 2TB.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ in promozione su Amazon

Lo sconto migliore del momento è disponibile sul Samsung Galaxy Tab S10 FE+, terminale che viene oggi a costare solamente 609 euro, approfittando a tutti gli effetti di una importante riduzione di 140 euro rispetto al valore iniziale di listino di 749 euro. Se volete effettuare l’ordine, vi dovete collegare subito qui.

Il comparto fotografico è composto nella parte posteriore da un singolo sensore da 13 megapixel, più che sufficiente per riuscire a garantire prestazioni al top, almeno per quanto ne concerne il mondo dei tablet. La batteria, infine, da 10’090 mAh, è più che sufficiente per riuscire a garantire una buona resa anche sul medio-lungo periodo.