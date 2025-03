WhatsApp introduce una nuova funzione per salvare gli stati

WhatsApp sta lavorando a un nuovo aggiornamento. Una novità interessante che permetterà agli utenti di salvare direttamente sul proprio dispositivo le foto e i video condivisi nei propri stati. La funzione attualmente in fase di test sulla versione beta 2.25.7.8 per Android, semplificherà il recupero dei contenuti pubblicati, evitando procedure complicate.

WhatsApp: una funzione disponibile solo per i propri stati

In passato, se un utente eliminava accidentalmente un file dopo averlo condiviso come stato, l’unico modo per recuperarlo era inoltrarlo a una chat e poi salvarlo da lì. Un metodo poco intuitivo, che spesso faceva perdere tempo. Con questa nuova opzione, invece, basterà accedere al menu a tendina mentre si visualizza il proprio stato e selezionare l’opzione per il salvataggio diretto nella galleria del telefono.

Al momento, questa funzionalità è accessibile solo a un numero ristretto di beta tester. In particolare a coloro che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito specializzato WABetaInfo, presto potrebbe essere rilasciata a un numero più ampio di persone. Un aspetto importante da sottolineare è che questa opzione riguarda esclusivamente i propri stati e non permette di scaricare quelli pubblicati da altri contatti. WhatsApp ha scelto di mantenere questa limitazione per garantire una maggiore protezione della privacy, impedendo il download non autorizzato di contenuti altrui.

L’azienda continua a introdurre nuove funzioni per migliorare l’esperienza utente. Oltre alla possibilità di salvare gli stati, di recente è stata testata anche l’aggiunta di sticker fotografici personalizzabili. I quali permettono di rendere gli aggiornamenti visivamente più coinvolgenti. Ancora, WhatsApp sta sviluppando un sistema di risposte in thread, pensato per rendere le conversazioni di gruppo più ordinate e intuitive. Insomma la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea continua ad evolversi per rispondere alla richieste di una community sempre più attiva e bisognosa. Lo scopo della piattaforma è infatti quello di regalare la migliore esperienza d’uso possibile.