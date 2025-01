WhatsApp continua a sorprendere i suoi utenti. Ciò è possibile con diversi aggiornamenti e funzionalità innovative. Quest’ultime hanno l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso, garantendo una maggiore coerenza tra le piattaforme Android e iOS. A tal proposito, tra le novità più recenti spiccano due sviluppi principali. Il primo riguarda un restyling della schermata degli allegati su Android. Il secondo, invece, riguarda il tanto atteso supporto multi–account per i dispositivi iOS.

WhatsApp: in arrivo nuove opzioni

Con l’aggiornamento stabile 2.25.1.75, la piattaforma ha introdotto una modifica importante alla schermata degli allegati per Android. Le classiche icone rotonde per opzioni come Documenti, Galleria, Posizione e Contatti sono state sostituite da un design più moderno e accattivante. Quest’ultimo è caratterizzato da icone “squircle” (quadrate con angoli arrotondati). Tale aggiornamento non riguarda solo la forma, ma anche il colore e i dettagli grafici. Le icone ora presentano simboli più vivaci e dettagliati, offrendo un’interfaccia visivamente più intuitiva e uniforme. Ciò sia in modalità chiara che scura.

Tale modifica si inserisce nella strategia di Meta per uniformare il design delle sue app tra Android e iOS. L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione in tutto il mondo. Molti utenti, da paesi come l’India e il Canada, hanno confermato la ricezione della nuova interfaccia.

L’altra importante innovazione riguarda il supporto multi-account. Si tratta di una funzionalità introdotta su Android nell’ottobre 2023. Ora è in fase di sviluppo per i dispositivi iOS. Tale funzione permette di utilizzare due account WhatsApp distinti sullo stesso dispositivo. Eliminando la necessità di soluzioni alternative come app clonate o versioni Business. La funzione è ancora in fase di test e non è disponibile per il pubblico.

Tali aggiornamenti rappresentano solo una parte dell’evoluzione costante di WhatsApp. La piattaforma sta lavorando senza sosta per offrire un’app più funzionale, moderna e accessibile. Il tutto per mantenere il passo con le esigenze degli utenti in tutto il mondo.