Huawei, il 20 marzo arrivano nuovi device e HarmonyOS Next

Huawei ha confermato che terrà un evento speciale il prossimo 20 marzo. L’azienda cinese annuncerà in madrepatria una serie di novità hardware e software in occasione del keynote intitolato Pura Pioneer Ceremony e HarmonyOS Smart Mobility New Product Launch.

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, Huawei presenterà una nuova famiglia di device flagship. Tra questi spiccherà uno smartphone inedito che le fonti descrivono come innovativo. Inoltre, tutti i dispositivi saranno accompagnati dall’ultima versione stabile di HarmonyOS.

A confermare l’importanza di questa prestazione per Huawei ci ha pensato Richard Yum, Direttore Esecutivo del brand cinese. Il dirigente ha sottolineato che le innovazioni in arrivo saranno incredibili e bisognerà prestare particolare attenzione in quanto l’azienda si è spinta davvero oltre ogni limite.

Richard Yum ha affermato che Huawei ha realizzato dei prodotti che nessun altro produttore avrebbe osato creare. Si tratta di affermazioni molto forti che alzano l’asticella delle aspettative verso l’evento del 20 marzo.

Il dispositivo è ancora avvolto dal mistero ma gli analisti si aspettano un design fuori dal comune. Alcune fonti non confermate hanno indicato che Huawei potrebbe presentare uno smartphone pieghevole dotato di un dimensioni compatte.

Lo schermo interno potrebbe raggiungere una diagonale di 6.28 pollici con un aspect ratio di 3:2. Le novità introdotte dal produttore riguardano anche il comparto fotografico che integrerà una fotocamera principale da 50 MP e, soprattutto, avrà un prezzo competitivo. Inoltre, un aspetto da non sottovalutare è il debutto di HarmonyOS Next come sistema operativo, nuova versione del software proprietario di Huawei.

Al fianco di questo device, che potrebbe essere commercializzato sotto il brand Pura, ci aspettiamo il nuovo MatePad Pro 12.2″ (2025 Edition). Le informazioni, al momento, non sono molte e quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.