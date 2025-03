CoopVoce sfida Iliad: la EVO 200 è incredibile ed offre il meglio per 7,90€

CoopVoce rilancia nel mondo delle offerte mobile con una proposta ambiziosa chiamata CoopVoce EVO 200, pensata appositamente per sfidare i colossi della telefonia, puntando su qualità, convenienza e trasparenza. Il gestore virtuale, infatti, vuole attrarre nuovi utenti offrendo un pacchetto che per quantità e prezzo non teme il confronto con i principali operatori italiani.

CoopVoce EVO 200: una montagna di Giga, minuti e SMS

La forza di CoopVoce EVO 200 è soprattutto nella quantità generosa di traffico dati messa a disposizione ogni mese. Gli utenti che scelgono questa promo possono usufruire di ben 200 GB in velocità 4G ogni 30 giorni, una quantità ideale per navigare, ascoltare musica in streaming, guardare film e serie TV senza paura di rimanere a corto di giga.

La proposta, però, non si ferma qui. CoopVoce ha deciso di aggiungere minuti illimitati verso tutti, così da garantire chiamate senza pensieri verso numeri fissi e mobili nazionali. Per completare il pacchetto, vengono inclusi anche 1000 SMS al mese, sufficienti a soddisfare chi preferisce inviare messaggi tradizionali rispetto alle app di messaggistica.

Prezzo chiaro, fisso e attivazione gratuita fino al 2 aprile

Un altro punto di forza decisivo di CoopVoce EVO 200 è sicuramente il prezzo: soli 7,90€ al mese, per sempre. Questo aspetto, tutt’altro che secondario, è fondamentale perché evita brutte sorprese nel tempo. Chiunque abbia già visto lievitare improvvisamente le tariffe dei propri piani mobili potrà apprezzare questa certezza.

Anche la procedura di attivazione è molto semplice e soprattutto gratuita, a condizione che la scelta venga effettuata entro il prossimo 2 aprile 2025. Questa data rappresenta dunque un limite temporale da considerare attentamente per chi desidera approfittare della promozione.

CoopVoce con questa offerta punta chiaramente a conquistare utenti attualmente legati ai principali competitor nazionali, offrendo una soluzione completa, conveniente e trasparente. Una proposta che, nel mare di offerte sempre più confuse e complicate, si distingue per chiarezza e semplicità, valori sempre più rari nel mondo delle tariffe telefoniche.