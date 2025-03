Very Mobile, marzo FOLLE ricco di offerte sensazionali

Questo mese sarà davvero ricco di numerose offerte di rete mobile davvero sorprendenti. Tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, infatti, c’è Very Mobile che ha da poco aggiornato e prorogato il suo fantastico catalogo. Gli utenti potranno dunque scegliere tra una vasta scelta di offerte, tutte a basso costo e con anche il supporto per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito le offerte migliori del momento.

Very Mobile, marzo ricco di offerte mobile sensazionali e a basso costo

In questi ultimi giorni è stato aggiornato e prorogato il vasto catalogo di offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, per il mese di marzo 2025 gli utenti potranno infatti scegliere tra una vasta gamma di offerte, partendo da quelle estremamente a basso costo.

Tra le offerte più interessanti che sono state prorogate dall’operatore, c’è senz’altro l’offerta mobile denominata Very 5,99 Giga x2. Quest’ultima, in particolare, consente agli utenti di navigare con le nuove reti di quinta generazione per un totale di ben 150 GB di traffico dati. Gli utenti potranno inoltre sfruttare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Per chi vuole risparmiare ulteriormente, c’è poi disponibile l’offerta mobile denominata Very 4,99 Giga x2. In questo caso, gli utenti potranno navigare con connettività 4G per un totale di 20 GB di traffico dati. Oltre a questo, rimangono sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Per avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo ancora più basso pari a soli 4,99 euro al mese.

Ricordiamo che entrambe le offerte sono riservate ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile e CCoopVoce. Per il momento, comunque, l’operatore ha prorogato le sue offerte fino al prossimo 31 marzo 2025.