Truffa con mail phishing: questo può rubarvi i soldi in due secondi

Ecco l’ennesima truffa, o meglio ce ne sono due. Ben due messaggi infatti stanno portando gli utenti a cascare in un inganno, il quale può essere facilmente identificato visto che i testi sono scritti in maniera molto approssimativa. Trovate tutte le informazioni proprio qui in basso nel prossimo paragrafo.

La truffa porta il nome di Amazon ma il colosso e-commerce non ha niente a che fare con il messaggio

Quelli che leggerete qui in basso sono dei messaggi truffa che purtroppo stanno fregano molti più utenti del previsto. L’obiettivo è far credere loro qualcosa che non esiste, esattamente come sempre. Ecco i testi scritti precisamente:

“—– Messaggio Originale —–

Ciao,

Ti sto contattando per dirti che l’account a te riservato per investire e guadagnare da casa con Amazon sta per scadere.

Ti faccio notare che sei stato selezionato per riceverlo insieme a pochi altri in Italia.

Purtroppo, non avendo ricevuto una tua risposta, non possiamo più tenerlo in sospeso.

Per utilizzarlo prima che venga dato ad un’altra persona, ti suggerisco di confermarlo immediatamente.

Per confermare CLICCA QUI e compila il modulo di contatto. Dopo qualche ora verrai chiamato da un nostro esperto che ti spiegherà tutti i dettagli.

Distinti saluti,

Staff di Guadagnare da casa“.

In realtà qualcuno sta facendo i conti anche con un altro messaggio che usa il nome di Google Drive. Si finge in pratica di essere il team di Google che informa l’utente del suo spazio pieno, ma ovviamente non è vero. Ecco il testo da tenere d’occhio:

“Ciao (nome della vittima)

Il tuo spazio di archiviazione su Google Drive è pieno. Ma come parte del tuo programma fedeltà, ora puoi ottenere 50 GB extra per soli 2,00 € all’anno. Esegui l’upgrade prima che i tuoi file vengano eliminati da Google Drive.

Se desideri continuare a utilizzare Google Drive, devi liberare spazio di archiviazione. Aggiornamento

RICEVI 50 GB

Cordiali saluti,

Il team di Google Drive“.