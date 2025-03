Toyota bZ3X, 10.000 ordini in soli pochi minuti dal debutto

Ogni volta che un costruttore del settore delle quattro ruote porta al debutto un nuovo modello, l’obiettivo che viene prefissato è di conquistare il maggior numero possibile di utenti in tutto il mondo. Certamente non si tratta di un’aspirazione semplice visto che il mercato automobilistico si arricchisce sempre con nuove proposte. Ciò nonostante, la casa costruttrice Toyota è riuscita nel suo intento ottenendo un risultato ottimo con il lancio, in Cina, del suo nuovo SUV denominato bZ3X.

Parliamo di un modello elettrico realizzato dalla casa automobilistica giapponese grazie alla collaborazione con il Gruppo GAC. Il punto di forza? Il prezzo low cost ma non solo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati.

Toyota bZ3x: debutta in Cina il SUV elettrico

La collaborazione tra Toyota e il Gruppo GAC ha consentito di lavorare sulla progettazione e realizzazione di un nuovo modello a zero emissioni. Modello che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non a caso, infatti, il prezzo, che parte da 109.800 yuan e che al cambio corrisponde a circa 14.000 euro, sembra essere proprio il punto di forza di questo SUV che ha già conquistato tantissimi utenti.

Secondo quanto diffuso, il debutto ufficiale sul mercato è stato seguito da un totale di ben 10.000 ordini in appena 60 minuti, ma non solo. In seguito alla comunicazione del costo della vettura, la pagina web ufficiale del costruttore sarebbe andato in crash. Tutto a causa dell’elevato numero di visitatori che stavano accedendo.

Con una lunghezza di 4.600 mm, larghezza di 1.875 mm e altezza di 1.645 mm, il Toyota bZ3X ospita un motore elettrico singolo con potenza massima di 150 kW o 165 kW. Disponibili tre opzioni batteria: 50,03 kWh, 58 kWh e 67,9 kWh un rispettivamente un’autonomia di 430 km, 520 km e 610 km.

Uno stile minimal contraddistingue l’abitacolo che offre una strumentazione digitale da 8,8 pollici, un display da 14,6 pollici per il sistema infotainment.