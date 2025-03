Pixel 10, Google introdurrà una nuova fotocamera

Google si sta preparando al debutto commerciale della famiglia Pixel 10 che avverrà, molto probabilmente, in estate. L’azienda di Mountain View sembra intenzionata a realizzare dei nuovi flagship che potranno contare su una dotazione hardware aggiornata.

In particolare, stando ai nuovi leak emersi in queste ore, sul modello base del Pixel 10 verrà migliorato il comparto fotografico per garantire un’esperienza utente ulteriormente migliorata. A lanciare queta indiscrezione è stato il noto Onleaks che ha svelato i render del device.

Le immagini mostrano il Pixel 10 caratterizzato da una fotocamera teleobiettivo che sul modello precedente è assente. Nonostante il design generale dello smartphone risulti invariato rispetto al modello precedente, la nuova ottica si nota senza troppo problemi.

Google sembra intenzionata a migliorare ulteriormente le doti fotografiche del Pixel 10 introducendo una nuova fotocamera

AndroidHeadlines x Onleaks – Pixel 10/10Pro/XL CAD render pic.twitter.com/0jWlyPvSOy — 𝕋ℝ𝕏7800_ (@TRX7800X) March 11, 2025

In questo modo, Google vuole offrire ai propri utenti una dotazione hardware sempre più ampia che permetta di utilizzare gli smartphone della linea Pixel in diversi contesti. Inoltre, potendo contare su un cambiamento di tale portata, BigG può diversificare la serie rispetto ai modelli Pixel A.

Provando ad immaginare la scheda tecnica del Pixel 10, possiamo aspettarci caratteristiche simili al modello precedente. A Mountain View non sembrano interessati a stravolgere una formula che funziona bene; quindi, ci aspettiamo un display OLED da 6,3 pollici con form factor piatto e notch centrale.

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Tensor G5 di nuova generazione mentre il cambiamento nel comparto fotografico comporterà un leggero aumento di spessore. Alcuni analisti lasciano intendere che il modulo fotocamera avrà uno spessore di 3.4 mm che si aggiungeranno allo spessore dello smartphone.

Il teleobiettivo sarà presente anche sul modello Pixel 10 Pro ma, in questo caso, ci aspettiamo che il sensore sarà più grande garantendo una qualità migliore. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.