Toyota bZ4X: tante novità per il SUV elettrico grazie al restyling

La casa automobilistica Toyota sta portando avanti una serie di importanti progetti che puntano a conquistare maggiori quote di mercato. Tra le tante novità su cui sta ponendo l’attenzione c’è l’importante restyling che riguarda il SUV bZ4X.

Proprio nelle scorse ore il costruttore giapponese ha stupito tutti presentando l’aggiornamento del SUV elettrico. Presentazione, avvenuta in occasione del Kenshiki Forum, che ha mostrato una serie di miglioramenti sia per il design che per le motorizzazioni. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati dal costruttore.

Toyota bZ4X: i dettagli del restyling

Molto spesso i costruttori del settore delle quattro ruote decidono di rinnovare le vecchie generazioni di veicoli presenti nella propria gamma. Una strategia comune che non fa altro che attirare l’attenzione e consente agli utenti di avere tra le mani veicoli ottimizzati sotto diversi aspetti.

Al fine di migliorare l’aerodinamica e l’efficienza, Toyota ha deciso di effettuare alcune modifiche sul frontale del SUV. A tal proposito, dunque, il restyling ha riguardato sia i paraurti che la mascherina e le prese d’aria. Linee eleganti, invece, non passano inosservate nella parte anteriore.

Non poca l’attenzione per l’abitacolo, in cui Toyota ha deciso di rinnovare la console centrale, introducendo un nuovo sistema infotainment con schermo da 14 pollici. Particolare l’aspetto della plancia, su due livelli. Inoltre, per ottimizzare l’esperienza di guida non manca l’apposito pannello dedicato alla strumentazione digitale.

Grandi novità per quanto riguarda i powertrain del SUV. Nello specifico, il costruttore ha implementato elementi con semiconduttori in carburo di silicio. Inoltre, le versioni messe a disposizione per il SUV bZ4X sono tre, ovvero una con motore da 167 CV, batteria da 57,7 kWh e trazione anteriore, una con motore da 224 CV, batteria da 73,1 kWh e trazione anteriore e, infine, una con doppio motore da 343 CV, batteria da 73,1 kWh e trazione integrale.

L’arrivo sul mercato della nuova Toyota bZ4X è previso dopo l’estate 2025 ma non siamo ancora a conoscenza dei prezzi.