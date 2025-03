Mazda CX-5 2025: la nuova generazione del SUV sta per arrivare

Mazda presto presenterà una versione del tutto nuova di uno dei suoi modelli più amati e desiderati: la CX-5. Il SUV, che dal 2016 ha conquistato gli automobilisti, è pronto a entrare nella sua terza generazione. Le prime immagini spia, catturate durante i test in Germania, lasciano intravedere delle novità importanti. Cosa aspettarsi da questa nuova versione? Le proporzioni generali sembrano richiamare il modello attuale, ma il design è stato aggiornato in maniera decisiva. Il frontale è stato ridisegnato, con fari sottili che si estendono verso una griglia dall’aspetto completamente nuovo. Anche il paraurti ha un design più pulito, conferendo al SUV un look moderno e accattivante. Guardando di profilo, i passaruota squadrati ricordano quelli del modello Mazda CX-50, accentuando la robustezza della vettura. Al posteriore, un nuovo spoiler con la terza luce di stop si armonizza con le linee fluide del tetto. I doppi terminali di scarico visibili suggeriscono una certa sportività.

Innovazione: il motore della Mazda sorprende

Oltre al design, la vera novità di questa terza generazione della Mazda CX-5 si nasconde sotto la carrozzeria. Mazda ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo powertrain ibrido, sviluppato internamente. Anche se i dettagli tecnici rimangono ancora un segreto, è chiaro che la casa giapponese punta su una svolta tecnologica. Riuscirà questo nuovo motore a mantenere le prestazioni elevate che ci si aspetta da un modello così iconico? La gamma Mazda continuerà anche ad offrire il collaudato motore Skyactiv-G da 2,5 litri. Ma la vera attesa è per il possibile arrivo del nuovo Skyactiv-Z, destinato a ridefinire le aspettative del segmento. Non mancheranno, ovviamente, versioni a trazione integrale per chi cerca un’esperienza di guida più dinamica e sicura.

Anche gli interni subiranno una trasformazione radicale. Si parla di un abitacolo completamente rinnovato, con una maggiore attenzione ai materiali e alla qualità percepita. La tecnologia sarà al centro dell’abitacolo della Mazda, con un sistema infotainment dotato di Apple CarPlay, Android Auto e persino Amazon Alexa. Quando sarà il grande giorno? L’attesa non dovrebbe essere lunga. Secondo alcune indiscrezioni, il debutto della nuova Mazda CX-5 potrebbe avvenire già quest’estate. La concorrenza è avvisata.