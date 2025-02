Mazda CX-60 2025, il SUV giapponese cambia: ecco le novità

Mazda ha sempre basato la sua filosofia sulla ricerca di un miglioramento continuo. Il principio Kaizen ha guidato lo sviluppo della CX-60 fin dal suo lancio, e con la versione 2025 il passo avanti è tangibile. La nuova generazione del SUV giapponese beneficia di significativi perfezionamenti alla geometria delle sospensioni, che hanno l’obiettivo di garantire una maggiore precisione nelle risposte dello sterzo. La modifica delle sospensioni anteriori consente una sterzata più progressiva e un ritorno più immediato nelle manovre a bassa velocità. Il miglioramento non è solo teorico, ma anche pratico, visto che i cambiamenti alle sospensioni posteriori e al sistema AWD rendono la guida ancora più fluida e stabile.

Mazda ha ascoltato i feedback degli utenti, modificando l’assetto in modo da ridurre il beccheggio sulle superfici irregolari. Si tratta di un intervento pensato per garantire una marcia più confortevole, ma anche più sicura. La nuova combinazione di molle posteriori morbide e ammortizzatori più rigidi regala infatti una risposta più uniforme. La Mazda riesce così ad adattarsi meglio a chi cerca un’auto che sappia adattarsi a diverse condizioni stradali. La domanda nasce spontanea: questi cambiamenti miglioreranno davvero la percezione di guida quotidiana?

Un motore potente e una nuova tecnologia di controllo dinamico con la nuova Mazda

Non solo sospensioni, ci sono anche cambiamenti per il motore e per la gestione della postura dinamica sono stati rivisti nella Mazda. Il KPC (Kinematic Posture Control) è stato ottimizzato per integrarsi con la nuova geometria delle sospensioni, migliorando ulteriormente la stabilità in curva. L’aggiornamento delle motorizzazioni comprende sia la versione ibrida plug-in che diesel. La prima ha un potente motore 2.5 litri da 327 CV. La seconda è una versione a 6 cilindri, disponibile in due varianti, con potenze fino a 249 CV. La Mazda CX-60 poi offre anche un cambio automatico a 8 rapporti che assicura transizioni fluide. Con l’arrivo di questa nuova versione, Mazda vuole offrire ai suoi clienti un prodotto completo, con una guida che esprime il massimo del comfort e della precisione. Quanto sarà apprezzata la nuova colorazione Zircon Sand Metallic e i raffinati rivestimenti dell’abitacolo della versione top di gamma Homura? Il prezzo? Si parte da 53.850 euro, ma il gioco sembra valere la candela.