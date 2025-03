Iliad: il 5G ora è disponibile più di 7.000 comuni italiani, la rete si espande

Dare credito a Iliad è sicuramente una scelta giusta siccome si è dimostrato nel corso dei suoi primi sei anni e mezzo di attività il gestore da battere. Secondo quanto riportato, la sua rete sarebbe in continua espansione e, come dichiarato dal gestore stesso, ha raggiunto più di 7000 comuni in tutto il paese. Sono ormai poco più di quattro anni che il 5G è stato ufficializzato da Iliad, con un’espansione che non si è mai fermata fino ad arrivare ad oggi in cui è davvero difficile non ritrovarsi il 5G disponibile nella zona in cui ci si trova.

Per verificare la copertura mobile, basta andare sul sito di Iliad e si potrà consultare una mappa molto dettagliata. Bisogna però non dimenticare che tale tipo di copertura si riferisce agli ambienti esterni, per cui all’interno di edifici e ambienti chiusi potrebbero esserci dei piccoli cali di qualità.

Velocità e offerte 5G di Iliad

La velocità che Iliad offre è in grado di spingersi fino ad 1 Gbps, davvero ottima se si pensa agli standard attuali. Per navigare in 5G con Iliad, servono due elementi fondamentali:

Uno smartphone compatibile con la rete di nuova generazione;

con la rete di nuova generazione; Un’offerta 5G inclusa, come quelle attivate dal 22 dicembre 2020 o le nuove tariffe introdotte dal 29 maggio 2024.

Le attuali offerte 5G di Iliad

Attualmente, Iliad propone due offerte principali con il 5G incluso, disponibili sia per nuovi clienti che per chi vuole passare da un altro operatore o cambiare piano:

Giga 200 : 200 GB in 5G ; Minuti e SMS illimitati in Italia e verso oltre 60 Paesi esteri ; 13 GB in roaming UE ; 9,99 euro al mese , con attivazione SIM a 9,99 euro .

Giga 250 : 250 GB in 5G ; Minuti e SMS illimitati in Italia e all’estero; 16 GB in roaming UE ; 11,99 euro al mese , con attivazione SIM a 9,99 euro .



Entrambe le offerte includono hotspot, segreteria telefonica e VoLTE, e possono essere attivate online o nei negozi Iliad.