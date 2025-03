TIM Power anche a marzo 2025: le offerte sono 3 ed hanno fino a 300 GB in 5G

TIM torna a far parlare delle sue promo. Ecco infatti tre nuove offerte mobili dedicate esclusivamente agli utenti che vogliono lasciare Iliad o un gestore virtuale, proponendo soluzioni interessanti a prezzi decisamente accessibili. Le offerte si chiamano Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, tutte pensate per esigenze diverse, con un vantaggio comune: il primo mese è sempre gratis.

TIM Power Special: 300 GB in 5G per chi vuole il massimo

La più ricca delle tre è senza dubbio la Power Special, che offre ben 300 GB al mese per navigare alla massima velocità in 5G. È una soluzione ideale per chi guarda spesso video in streaming, lavora fuori casa o semplicemente vuole tanti dati senza limiti di velocità. In aggiunta, ci sono sempre minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a soli 9,99€ al mese, con il primo mese gratuito.

TIM Power Iron e Power Supreme Easy: alternative low-cost in 4G

Per chi vuole spendere meno ma cerca comunque una buona quantità di giga, c’è la Power Iron, che prevede 150 GBogni mese sulla rete 4G. Anche qui si trovano minuti senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS, con un costo ancora più conveniente: appena 6,99€ al mese, anche in questo caso con il primo mese regalato da TIM.

Un’alternativa intermedia è la Power Supreme Easy, offerta molto interessante con 200 GB mensili, sempre in 4G. Questa tariffa riprende minuti illimitati e i 200 SMS mensili, con un prezzo che si posiziona esattamente a metà strada: 7,99€ al mese, di nuovo con il primo mese gratuito.

Chi può attivarle e come fare

Le tre offerte sono riservate esclusivamente a chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale, come Very Mobile, CoopVoce, PosteMobile e simili. Non sono invece attivabili da chi proviene dai principali operatori come Vodafone o WindTre.

L’attivazione è semplice e può essere effettuata online sul sito ufficiale di TIM oppure in uno dei punti vendita autorizzati sul territorio. Il vantaggio del primo mese gratis rende ancora più facile decidere di cambiare operatore e provare uno di questi pacchetti molto convenienti.