Iliad: tornano le promo da 250 e 200 GB al mese con il 5G, i prezzi

Non ci sono dubbi sulla grande qualità di Iliad e infatti lo dimostra anche questa volta con soluzioni all’insegna della trasparenza e senza alcun costo nascosto. Il provider ha messo sul piatto le sue migliori proposte, peraltro pensando anche ai già clienti. Ci sono delle condizioni da rispettare ma come sempre non c’è limite: tutti possono scegliere Iliad liberamente.

Le offerte Iliad al momento disponibili

Le promozioni attivabili in questo momento sono ben due per tutti e poi ce n’è una solo per chi è già cliente. Ecco alcuni dettagli:

Giga 250 : offre 250 GB in 5G , minuti illimitati e SMS senza limiti a 11,99€ al mese per sempre ;

: offre , e a ; Giga 200: include 200 GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti per 9,99€ al mese per sempre.

Queste offerte possono essere attivate sia dai nuovi clienti che dai già clienti, ma chi è già Iliad deve avere un’offerta con un costo inferiore per poter effettuare il cambio.

La Giga 150, riservata ai già clienti

Oltre alle due promo principali, Iliad ha pensato anche a una soluzione dedicata esclusivamente a chi è già cliente e vuole un upgrade. Si tratta della celebre Giga 150, una promo che al suo interno ogni mese include 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, ma che può essere scelta solo da chi ha un’offerta attiva con meno contenuti e desidera passare a un piano con più Giga.

Un’offerta chiara e senza vincoli, come solito di Iliad

Tutte le tariffe Iliad hanno prezzi bloccati per sempre e non prevedono costi nascosti o rimodulazioni. Inoltre, offrono la possibilità di navigare in 5G senza costi extra, a condizione di avere un dispositivo compatibile e copertura adeguata.

I nuovi utenti possono attivare l’offerta online o nei punti vendita Iliad, mentre i già clienti possono cambiare piano direttamente dall’area personale sul sito ufficiale. La scelta resta a voi: se volete avere il meglio, Iliad ve lo offre.